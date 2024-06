Branche 19.06.2024

Gamer sind fast 40 Laut einer neuen Erhebung des game - Verband der deutschen Games-Branche ist das Durchschnittsalter der Spieler von Games in Deutschland erstmals auf über 38 Jahre gestiegen. 2023 betrug es 38,2 Jahren und lag damit vier Monate über dem Wert aus dem Vorjahr. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren lag es noch bei 33,6 Jahren. Das größte Wachstum bei Spielern findet in der Altersgruppe 60 plus statt, konstatiert der Branchenverband. Die Anzahl der Menschen über 60 Jahren, die Computer- und Videospiele spielen, sei binnen eines Jahres um weitere 300.000 auf 6,4 Mio. angewachsen.



game sieht die Gründe für diese Entwicklung darin, dass viele Spieler aus den 1980er- und 1990er-Jahren Games auch im höheren Alter treu geblieben sind. Insgesamt seien 78 Prozent der Spieler über 18 Jahre alt. Rund 48 Prozent seien Frauen und 52 Prozent Männer.



'Das Durchschnittsalter steigt weiter deutlich an. Das liegt nicht zuletzt am starken Wachstum bei den Silver Gamern: Innerhalb von zwölf Monaten ist die Anzahl der Spielenden über 60 Jahren um die Einwohnerzahl von Münster gestiegen', so game-Geschäftsführer Felix Falk.



Zu hartnäckig halte sich das Bild von Games als Medium für Kinder und Jugendliche. 'Zwar sind diese weiterhin ein wichtiger Teil der Games-Welt. Dennoch ist in Deutschland nur jede beziehungsweise jeder fünfte Spielende unter 18 Jahren', hält Falk abschließend fest. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Studie #Games #Gamer





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Arbeiter spielen mehr

Erwachsene im Alter von 20 Jahren, die täglich Videospiele nutzen, gehören eher zur Arbeiterklasse als zu...



Ältere Gamer

Fast 70 Prozent der älteren Gamer sehen ihre Bedürfnisse in aktuellen Computerspielen nicht erfüllt, so e...



Fit mit Games

Computer- und Videospiele, die sich nur mit Bewegung meistern lassen und damit die Fitness fördern, überz...