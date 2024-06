Aktuelles 12.06.2024

Gaming in Elektronik wichtig

Knapp jeder dritte Deutsche achtet beim Erwerb von Smartphones, Fernsehern und Co auf die Kompatibilität mit Computerspielen und technische Gaming-Eigenschaften.

Das zeigt eine neue Umfrage des game - Verband der deutschen Games-Branche zusammen mit dem Marktforscher YouGov. Wichtig sind Gaming-Eigenschaften insbesondere bei Alltagsbegleitern wie dem Smartphone: 38 Prozent achten beim Kauf neuer Handys auf Gaming-Specs wie einen leistungsfähigeren Prozessor, damit besonders anspruchsvolle Mobile Games bestmöglich funktionieren. Ähnlich wichtig sind die Spiele-Fähigkeiten bei der Anschaffung von Desktop-PCs (37 Prozent). Jeder Dritte legt zudem Wert auf spezielle Gaming-Features beim TV-Gerät.



Mehr als einem Drittel der Deutschen (35 Prozent) ist beim Kauf von Tastaturen oder Mäusen wichtig, dass diese auch auf das Gaming ausgerichtet sind - zum Beispiel durch zusätzliche Knöpfe, die die Steuerung optimieren, oder geringere Reaktionszeiten. 31 Prozent würden zudem auf Soundbars setzen, die etwa durch einen optimierten Raumklang und spezielle RGB-Lichter das Gaming-Erlebnis noch immersiver machen, heißt es in der Umfrage.



'Rund sechs von zehn Deutschen spielen Games, dementsprechend häufig wird beim Kauf von Smartphone, TV und Co. auf ihre Spiele-Fähigkeiten geachtet. Das gilt auch bei vielen Geräten, bei denen nicht immer sofort an Gaming gedacht wird. Dass auch der Fernseher oder die Sound-Anlage zuhause den besonderen Anforderungen für Games entsprechen, spielt mittlerweile eine sehr wichtige Rolle', sagt game-Geschäftsführer Felix Falk.

pte/red

