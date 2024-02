Aktuell 08.02.2024

Gamer im Fasching

'Lara Croft', 'Super Mario', 'Link' und Co: Die Helden vieler Computer- und Videospiele sowie deren enorme popkulturelle Bedeutung spiegeln sich auch im diesjährigen Faschingstreiben wider.

Laut Umfrage des game - Verband der deutschen Games-Branche war bereits jeder vierte Karneval-Besucher in Deutschland schon einmal als Charakter aus einem Game verkleidet - Tendenz steigend.



Den Ergebnissen nach waren weitere 30 Prozent zwar noch nicht als Games-Charakter verkleidet, können sich dies aber für die kommenden Feierlichkeiten vorstellen. Insgesamt sind die Games-Kostüme damit bei rund 55 Prozent der Karneval-Feiernden beliebt, heißt es.



Mehr als ein Drittel der 16- bis 24-jährigen Karneval-Besucher (35 Prozent) hat sich schon einmal zum Fest als ein Games-Charakter verkleidet und 37 Prozent können sich das in Zukunft vorstellen. Von den 45 bis 54-Jährigen war es rund jede beziehungsweise jeder Fünfte (19 Prozent), die oder der Karneval bereits in einem Games-Kostüm feierte, und 38 Prozent können sich künftig in einer solchen Verkleidung sehen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Fasching #Gaming #Gamer #Cosplay







Auch interessant!

Fasching-Special

Kostüme, Karneval und Krapfen: Was der Fasching bringt, zeigt unser Style.at-Special in allen Bereichen!...



Comix Cosplay Award 2016

Die Vienna Comix findet am 8. und 9. Oktober 2016 in der Marx Halle statt. Der Comix Cosplay Award 2016 s...



Kinderfaschingsparty

Kinder lieben es, Partys mit Freunden zu feiern. Während bei Kindergeburtstagsfeiern meistens ein Motto i...



Fasching & Karneval

Die in Österreich am häufigsten verwendete Bezeichnung für das bunte Treiben in der Zeit zwischen dem Dre...