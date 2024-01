Branche 04.01.2024

Chinas Gaming-Branche unter Druck

Die neuen Regeln der chinesischen Regulierungsbehörde National Press and Publication Administration (NPPA) zu Ausgabebeschränkungen in Computerspielen haben zu einem Kursrutsch geführt.

Die Technologieriesen Tencent, Netease sowie andere Unternehmen der Branche sind gehörig unter Druck geraten. Wie 'Reuters' schreibt, verloren die Anteilsscheine von Tencent binnen weniger Stunden nach der Bekanntgabe 16 Prozent. Netease-Aktien gingen zeitweise um bis zu 25 Prozent runter - alles in allem eine Reduktion der Marktkapitalisierung von 80 Mrd. Dollar.



Tencent ist als Eigner von Riot Games, Sumo Digital und Funcom besonders stark von den neuen Regelungen in der Volksrepublik betroffen. Aber auch Rivale Netease mit seinen bekannten Entwicklerstudios Quantic Dream und Grashopper Manufacture müssen sich nun auf die überarbeiteten gesetzlichen Anforderungen einstellen. Viele Aktionäre bekommen da Panik, wie die jüngsten Kursverluste mehr als deutlich zeigen.



Um der Spielsucht Einhalt zu gebieten, ist es in China laut den neuen NPPA-Vorgaben nicht mehr erlaubt, Gamer zu belohnen, wenn sie sich täglich in ihre registrierten Accounts einloggen, wenn sie zum ersten Mal Geld für ein Spiel ausgeben oder wenn sie mehrmals hintereinander für ein Spiel bezahlen. Minderjährige dürfen im Reich der Mitte seit August 2021 nur freitags, samstags und sonntags jeweils zwischen 20 und 21 Uhr zocken.

pte/red

