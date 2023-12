Aktuell 19.12.2023

Keine stille Nacht

Für mehr als 16 Mio. Gamer in Deutschland ist die Weihnachtszeit auch Gaming-Zeit, zeigt eine neue Umfrage des game - Verband der deutschen Games-Branche in Zusammenarbeit mit dem Researcher YouGov.

Die Beweggründe sind vielfältig. Einerseits ist es der entspannende Effekt, den Games haben können. So möchte rund die Hälfte der Gamer in der Weihnachtszeit Games spielen, die entspannend und entschleunigend wirken. Für viele ist es wiederum die gemeinsame Spielzeit mit Eltern, Kindern und Co, die zum Weihnachtsfest gehört: 40 Prozent möchten die Festtage nutzen, um mit der Familie oder Menschen aus ihrem Freundeskreis zu spielen.



Besonders interessiert sind die jüngeren Spieler. So planen sechs von zehn der 25- bis 34-jährigen Gamer gemeinsame Spielerunden. Doch auch für die Älteren ist Weihnachten eine Zeit für gemeinsamen Spielspaß, zeigt die aktuelle Umfrage: Von den über 55-jährigen Spielern möchte mehr als jeder Fünfte (21 Prozent) die Gaming-Zeit zu Weihnachten nutzen, um mit anderen zu spielen.

pte/red

