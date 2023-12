Aktuelles 22.11.2023

Starke Steigerung bei eSport-Fans

Knapp jeder vierte Deutsche hat sich schon einmal ein E-Sport-Turnier oder -Match angeschaut. Das entspricht rund 16 Mio. Menschen.

Damit ist die Anzahl der E-Sport-Zuschauer in Deutschland seit 2020 um mehr als vier Mio. gestiegen. Das zeigen neue Daten des game - Verband der deutschen Games-Branche zusammen mit dem Researcher YouGov.



Besonders stark ist das Interesse bei den Jüngeren: So hat rund jeder Zweite der 16- bis 24-Jährigen schon einmal bei E-Sport-Übertragungen eingeschaltet; bei den 25- bis 34-Jährigen sind es 45 Prozent. Rund 27 Prozent der Zuschauer haben sogar bereits Lieblingsteams im E-Sport, deren Erfolge sie verfolgen. Insgesamt wissen 77 Prozent was E-Sport ist oder haben schon davon gehört - 2020 waren es noch 71 Prozent.



Bereits rund ein Viertel aller Spieler hierzulande - rund zehn Mio. Deutsche - hat selbst an E-Sport-Wettbewerben teilgenommen, etwa in Form von LAN-Partys oder Online-Ligen. Bei den 25- bis 34-jährigen Gamern sind es sogar 42 Prozent. 2020 lag der Anteil der deutschen E-Sport-Gamer noch bei 18 Prozent. Dabei fehlt aktuell weiterhin die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vereinbarte Gemeinnützigkeit des E-Sports, kritisiert der Branchenverband.

pte/red

