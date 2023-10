Aktuelles 18.10.2023

Keine Hürde mehr: Microsoft übernimmt Activision Blizzard

65 Mrd. Euro ist der Deal schwer, der nun die letzten Prüfungen und Vorgaben überstanden hat. Um nicht Märkte zu verzerren muss Microsoft aber Cloud-Gaming-Rechte an Titeln abgeben.

Das Cloud-Gaming bzw. -Streaming übernimmt also vor der Integration von Activision in Microsoft der Mitbewerber Ubisoft, danach darf Microsoft den Konzern im Spielebereich deutlich ausbauen. Eine ähnliche Regelung wie jene, die britische Kartellwächter nun gefunden haben, war zuvor schon mit der EU ausgehandelt worden.



Im Streaming ist Ubisoft also jener Lizenznehmer, der die Spiele über verschiedene Clouds anbieten darf - für die kommenden 15 Jahre zumindest. Er darf sie auch zurück lizenzieren an Microsofts Xbox-Cloud, Microsoft ist in dem Fall nicht nur Produzent solcher Spiele sondern auch deren Lizenznehmer.

