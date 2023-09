Aktuell 10.09.2023



Casino - Alles nur Glück?

Hohe Wetteinsätze, hohe Gewinne - oder alles wieder bei null. Casinos faszinieren Spielernaturen seit jeher und eröffnen Zockern zahllose Möglichkeiten, in spannenden Spielen das Glück herauszufordern.

Auch wenn sich die Online-Varianten immer größerer Beliebtheit erfreuen, ist für viele das Spiel an echten Tischen und Automaten durch nichts zu ersetzen. Aber auch in den Casinos Deutschlands stellen sich die Glücksritter natürlich die Frage, in welchem Spiel denn potenziell am meisten Gewinn zu erwarten ist. Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, da neben Glück auch Strategie eine Rolle spielen kann. Zumindest teilweise. Anhand zweier Beispiele, erklärt dieser kleine Ratgeber den wichtigsten Unterschied zwischen Black Jack und Roulette - nämlich die Einflussnahme des Spielers.



Black Jack



Bei Black Jack handelt es sich um eines der beliebtesten Kartenspiele in den Casinos dieser Welt. Dabei gilt es, den Croupier, auch Dealer genannt, zu schlagen. Das heißt, dass Sie nicht gegen andere Spieler, sondern gegen die Spielbank antreten. Ziel ist es, näher an 21 Punkte zu gelangen als Ihr Gegenspieler. Werden diese allerdings überschritten, haben Sie automatisch verloren. Das Ass besitzt einen Wert von einem oder elf Punkten. Das müssen Sie je nach Spielsituation einschätzen. Bilder zählen immer zehn Punkte, die Karten zwei bis zehn besitzen ihren Augenwert.



Viele ausgefeilte Regeln machen das Kartenspiel deutlich komplexer, als es im ersten Moment den Anschein macht. Das Besondere am Jack Black ist eine anpassbare Strategie, die es Profis ermöglicht, besser abzuschneiden als unerfahrene Spieler. Dadurch sind Sie nicht ausschließlich vom Glück abhängig, auch wenn es noch immer eine große Rolle spielt.



Im Gegensatz zu anderen Spielen ist der Vorteil der Bank sehr gering und kommt ausschließlich dadurch zustande, dass der Spieler sein Geld nicht zurückerhält, wenn sowohl er als auch die Bank die 21 Punkte überschreiten. Vor allem Spiele wie Jack Black profitieren enorm von der Atmosphäre eines guten Casinos. Mit dem Casino Finder entdecken Sie die besten Spielbanken in Ihrer Nähe, wenn Sie sich auch einmal gerne an dem beliebten Spiel versuchen möchten.



Roulette



Auch Roulette zählt zu den ganz großen Klassikern der Casino-Spiele. In den bekanntesten Varianten setzen die Spieler ihr Geld entweder auf einzelne Zahlen, gerade oder ungerade Ziffern oder auf eine bestimmte Farbe. Das Rouletterad weist eine grüne '0' auf sowie die Zahlen 1 bis 36, die abwechselnd der roten oder schwarzen Farbe zugeordnet sind.



Bei Roulette sind im Gegensatz zum Black Jack die Gewinnwahrscheinlichkeiten eindeutig erkennbar, vor allem, weil Spieler keinen Einfluss auf das Spielgeschehen haben. Sind die Einsätze erstmal im Spiel, können Sie nur noch hoffen, dass Ihnen das Rad Glück beschert. Da der Vorteil der Spielbank lediglich bei der grünen Null liegt, gilt auch Roulette als ein relativ faires Spiel. Gewinne einzufahren ist also durchaus möglich, dauerhaft gewinnt natürlich trotzdem die Bank.



Fazit



Auch bei Jack Black handelt es sich noch immer um ein Glücksspiel. Allerdings um eines, das gelernt sein will. Anfänger sind wahrscheinlich zunächst mit Roulette besser beraten. Profis, die an komplexeren Spielen Interesse haben, können sich aber gerne am Black-Jack-Tisch ausprobieren.

