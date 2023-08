Branche 27.07.2023

Mehr Game-Entwicklung Die Zahl der Unternehmensgründungen in der deutschen Games-Branche steigt. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl die Firmen, die Spiele entwickeln und vermarkten, auf 908 gewachsen. Ein Zuwachs von 15,5 Prozent im Vorjahresvergleich, wie game - Verband der deutschen Games-Branche heute, Donnerstag, berichtet. Sowohl als Spieleentwickler als auch als Publisher agieren 411 der Games-Unternehmen. Weitere 450 Firmen sind ausschließlich in der Entwicklung aktiv. Von den Games-Unternehmen, die nur auf die Vermarktung von Computer- und Videospielen spezialisiert sind, gibt es 47. Die Zahl der Games-Firmen in Deutschland ist seit 2020 um rund 46 Prozent gestiegen.



Positiv entwickelt sich auch der Trend bei den Beschäftigten. So steigt deren Zahl bei Entwicklungs-Studios und Publishern auf 11.992. Damit sind es knapp sieben Prozent mehr als noch 2022. Die unterschiedlich schnelle Entwicklung bei der Anzahl der Beschäftigten und Unternehmen deutet auf die Neugründung vieler kleinerer Studios, schreibt der Branchenverband.



Zusammen mit dem erweiterten Games-Arbeitsmarkt, zu dem Beschäftigte bei Dienstleistern, im Handel, bei Bildungseinrichtungen, Medien und im öffentlichen Sektor zählen, sichert die Games-Branche in Deutschland damit deutlich mehr als 30.000 Arbeitsplätze, heißt es. Daher dürfe es im Sinne der Standortsicherung keine Kürzungen bei den Förderungen geben. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Arbeit #Games #Neugründung #Unternehmen





