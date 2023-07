Branche 12.07.2023

MS-Activision-Blizzard: Übernahme darf weitergehen

Die US-Gerichte blockieren die Übernahme durch Microsoft nicht, auch wenn die Verfahren noch weiterlaufen. Microsoft kann jetzt den Xbox-Teil im Konzert erweitern.

Candy Crush, Call of Duty, Diablo oder Overwatch: So unterschiedlich die Games sind, so klar sind sie ein Zugewinn für Microsoft und die Welt von Xbox und Windows. Durch die Übernahme von Activision und Blizzard, die nun nicht mehr aufgeschoben durch FTC-Anträge vor dem US-Gericht werden, steht Redmond gut da.



Die Übernahme wurde zuvor von Europa bereits durchgewunken - es gab Auflagen, aber diese werden erfüllt. Dass die Gerichte in den USA die Anklagen der FTC bezüglich Marktmacht nicht teilen, dürfte der Vorentscheid für den Erfolg Microsofts sein.



Der Kauf war Microsoft 70 Mrd. Dollar wert. Trotzdem beschränkt Microsoft die Games des Hauses nicht auf die eigene Plattform, Highlights wie Call of Duty werden auch für Playstation und Switch - und das auf viele Jahre hinaus - angeboten.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Activision #Blizzard #Xbox #Microsoft







