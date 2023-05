Aktuelles 08.05.2023

Discord führt neue Namen ein

Bisherige Namen, die Hashtags und Nummern beinhalten, werden zugunsten der üblicheren @-Mentions geändert.

So wie Youtube neue Namen für User einführt, macht es auch Discord. Die unmerkbaren Namen und Nummern werden zu kurzen Namen mit @-Kennzeichnung ersetzt. Alte User werden hier zuerst in der Lage sein, ihre eigenen Namen auch im neuen Schema zu behalten, danach wird die Vergabe weiter ausgerollt.



Alte Namen bleiben weiterhin benutzbar und gehen nicht verloren, Verlinkungen sind so weiterhin möglich. Leichter merkbar und zu verteilen werden jedoch die neuen Namen sein, deshalb ist davon auszugehen, dass die neuen Adressen sich schnell durchsetzen werden.

