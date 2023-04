Games 29.03.2023

Gaming-Livestreams beliebt

Ein Viertel der Deutschen ab 16 Jahren hat sich schon einmal Gaming-Livestreams oder sogenannte Let's Plays angeschaut.

Das entspricht knapp 18 Mio. Menschen, wie eine neue YouGov-Umfrage im Auftrag des game - Verband der deutschen Games-Branche zeigt.



Von den 16- bis 24-jährigen Gamern haben schon rund zwei Drittel derartige Livestreams und Let's Plays konsumiert. Rund jede beziehungsweise jeder zehnte von ihnen schaut sogar täglich zu. Von den 35- bis 44-jährigen Spielern hat rund die Hälfte (47 Prozent) schon Gaming-Livestreams und Let's Plays angesehen; selbst bei über 55-jährigen Spielern ist es jeder zehnte.



'Gaming-Livestreams und Let's Plays sind nicht nur fester Teil der Games-Kultur sondern auch für Millionen Deutsche längst alltägliche Unterhaltung. Sie bringen die Community zusammen, helfen im Spiel den richtigen Weg zu finden oder unterhalten einfach nur. Dabei unterscheidet sie vor allem dieser Community-Aspekt von klassischem TV', unterstreicht game-Geschäftsführer Felix Falk.



Wie relevant Gaming-Livestreams und Let's Plays mittlerweile sind, zeigt auch ihr Einfluss auf die Zuschauer. So sagt rund ein Viertel der Spieler in Deutschland, sie seien durch Influencer auf ein Spiel oder ein Gaming-Produkt aufmerksam geworden, über dessen Kauf sie nachgedacht haben. Bei den 16- bis 24-jährigen Spielern ist es sogar mehr als die Hälfte (54 Prozent), bei 25- bis 34-jährigen sind es noch 43 Prozent.

