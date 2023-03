Games 06.03.2023



Spielspaß im Internet - das sind die beliebtesten Gaming-Plattformen!

Der virtuelle Spielspaß gehört für viele Menschen zu einer angesagten Freizeitunterhaltung. Dabei sind die meisten Gaming-Fans keineswegs Kinder und Jugendliche, sondern Erwachsene.

Die meisten Hobby-Gamer sind mit der Spielkultur im virtuellen Bereich aufgewachsen und haben eine ganz besondere Verbindung zu Videospielen und Online-Games.



Mit der Entwicklung der Spielebranche gibt es immer wieder neue Trends – aktuell bestimmen dabei vor allem Plattformen im Internet das Spielgeschehen der Gamer-Community. So gibt es mittlerweile zahlreiche Plattformen und Möglichkeiten für den digitalen Spielspaß. Durch Smartphones und Tablets ist das Angebot auch für die mobile Freizeitunterhaltung deutlich gestiegen. Gamer haben demnach die Qual der Wahl, wenn es um die Spielunterhaltung im Internet geht. Wir haben im Folgenden einen Blick auf die beliebtesten Gaming-Plattformen im World Wide Web geworfen. So erfahren Sie hier alles über die aktuellen Trends und angesagte Spiele im Internet.



Lottoschein online ausfüllen



Mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag ist das Angebot für Glücksspiel im Internet nun bundesweit legal. So verwundert es nicht, dass die Nachfrage für Glücksspielangebote deutlich gestiegen. Vor allem bei der Teilnahme beim Lotto entscheiden sich immer mehr Menschen für das digitale Angebot. Heutzutage ist es demnach ganz bequem möglich Lotto im Internet zu spielen. Dabei kann man nicht nur einen Tippschein für verschiedene nationale und internationale Lotterien abgeben, sondern auch alle Informationen wie Quoten und Ziehungsergebnisse erhalten. Die Zahl der Lottospieler im Online-Bereich nimmt jährlich zu, so dass auch das Angebot der Lottoanbieter im Internet gewachsen ist. Hier gilt es unbedingt auf eine gültige Lizenz zu achten, um das Lottospielen im Internet sicher und seriös zu gestalten.



Cloud-Gaming als neuer Trend im Internet



Es gibt immer mehr Cloud-Gaming Angebote im Internet. Dabei ist es Spielern möglich hochauflösende Spiele ganz ohne Hardware zu zocken. Für das Cloud-Gaming wird lediglich ein Desktop-PC, ein Smartphone, ein Tablet oder ein moderner Fernseher benötigt – schon kann es losgehen, wenn es darum geht neuste Titel und angesagte Games zu erleben.



Dabei kommen auch immer mehr Games aus China und haben ein echtes Vakuum in diversen Genres gefüllt. Also wohl bekannteste Cloud-Gaming-Dienste im Internet gelten die Plattformen von Xbox und Sony Cloud-Streaming.



Angebot für Mobile Games wächst unaufhörlich



Auch der Spielspaß für unterwegs ist weiterhin unter Gamern sehr beliebt. Dabei dient das Smartphone mittlerweile als eine Art Spielkonsole, auf der sich eine Vielzahl von Online-Games spielen lassen. Das Angebot auf Google Play und im App Store ist gigantisch und wächst täglich um eine Menge neuer Spiele.



Ob Spiele-Klassiker, Simulatoren oder Shooter – auch auf dem Smartphone wird hierzulande viel gedaddelt. Fast jeder Smartphone-Nutzer verbringt täglich ein wenig Zeit mit einem Online-Spiel auf dem Smartphone. Die meisten Spiele sind hier auf eine kurze Spieldauer angelegt, so dass sich ideale Voraussetzungen für einen schnellen und spontanen Spielspaß für unterwegs ergeben.



Technische Voraussetzungen für den virtuellen Spielspaß



Damit sich das Online-Angebot der Spiele-Plattformen in vollen Zügen genießen lässt, braucht es vor allem die richtige Hardware. Eine Spielkonsole, ein modernes Smartphone oder ein Gaming-Computer erlauben Spielspaß in bester Qualität. Während sich Mini-Games und Angebote für Glücksspiel auch mit einer leistungsschwachen Hardware nutzen lassen, braucht es für hochauflösende Spiele oftmals sehr moderne Systemkomponenten.

Foto: ag visuell/adobe stock

