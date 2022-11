Produkte 17.11.2022

Gaming-Handies beliebt

Immer mehr Menschen wollen unterwegs digital spielen und interessieren sich für spezielle Gaming-Smartphones, die schnelle Displays, besonders große Akkus und zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten aufweisen.

Aber auch das Interesse an sogenannten Smartphone-Gamepads, angepasste Controller für das Handy, steigt, wie eine Umfrage des game - Verbands der deutschen Games-Branche zeigt.



Den Daten nach interessiert sich jeder sechste Deutsche (17 Prozent) für Spezial-Smartphones. Besonders groß ist das Interesse bei den 25- bis 34-Jährigen, von denen sich mehr als jeder Vierte (28 Prozent) für Gaming-Smartphones begeistert. Und 15 Prozent der Deutschen findet Gamepads spannend, die das Smartphone um Buttons und Analog-Sticks erweitern und so eine präzisere Steuerung wie an der Spielekonsole ermöglichen.



'Von einfachen Gelegenheitsspielen für zwischendurch, über technisch immer anspruchsvollere Games bis hin zu E-Sport-Turnieren ist auf dem Smartphone jedes Genre und Fähigkeiten-Level vertreten. So vielfältig wie Spiele-Apps heute sind, so umfangreich ist auch das Angebot für Smartphone-Spielende, das von speziellen Hochleistungsgeräten bis zu Mobile-Controllern reicht', so game-Geschäftsführer Felix Falk.

pte/red

