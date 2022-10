Games 30.09.2022

Google beendet Stadia

Der Gaming-Dienst von Google wird nicht weitergeführt, Google hat das erwartete Ende nun bestätigt.

Stadia ist ein Dienst, der den Bildschirm eines Spiels, das auf Servern bei Google läuft, auch auf langsamen eigenen Rechnern darstellt - so kann man mit wenig Rechenleistung moderne Spiele konsumieren.



Doch Google hat zwar viele Partner gefunden, die passende Hardware vor Ort angeboten hätten, auch Spielepartner gibt es genug, aber ansonsten wenig Werbung für Stadia gemacht - die Kundenzahl dürfte damit überschaubar geblieben sein. Mit Jahresende wird das Angebot nun eingestellt, Mitte Jänner ist der letzte mögliche Spieltermin. Google hat bestehenden Kunden Kompensation für Investitionen in die Plattform angekündigt.

