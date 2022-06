Aktuelles 08.06.2022

Retro-Games sind beliebt

Ein Drittel der Spieler greifen gerne zu Titeln vergangener Zeiten, wenn sie zocken. Eine neue Befragung zeigt ungebrochene Liebe zu alten Spielen.

Der Trend zum sogenannten Retro-Gaming reißt nicht ab. Laut einer neuen Umfrage des game - Verband der deutschen Games-Branche interessieren sich deutschlandweit bereits 14 Mio. Spieler, mehr als ein Drittel aller Gamer bundesweit, für Computer- und Videospiele von älteren Plattformen wie dem Super Nintendo Entertainment System oder dem Sega Mega Drive.



Beliebt ist den Ergebnissen nach vor allem das Spielen auf älteren Plattformen. So kaufen sieben Prozent der Gamer von Computer- und Videospielen, das sind mehr als drei Mio. Menschen, originale Konsolen und Spiele, um die Klassiker zu genießen. Sechs Prozent haben sich eine Neuauflage einer klassischen Spiele-Konsole gekauft. Zudem erwirbt rund jeder Elfte Retro-Games in Form von Neuauflagen für die aktuell genutzte Spielekonsole oder den PC.



Weiterhin haben vier Prozent der Gamer und somit rund 1,5 Mio. von ihnen ­laut der game-Umfrage einen Dienst abonniert, um auf alte Spiele zuzugreifen. 'Retro-Games können oft in schnellen Runden gespielt werden und viele Gamer lassen sich auf das nostalgische Spielgefühl gerne ein. Wir sehen auch viele Spieleentwickler und Hersteller, die beliebte Games-Klassiker oder die kultigen Konsolen der 1980er und 1990er in Retro-Optik mit moderner Hardware neu auflegen', sagt game-Geschäftsführer Felix Falk.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #Games







Auch interessant!

Atari Token

Videospiel-Pionier Atari hat eine eigene Blockchain-Abteilung gegründet, um die vielseitigen Möglichkeit...



Retro-Games sind in

Retro-Gaming liegt bei deutschen Spielern im Trend. Jeder zweite Gamer interessiert sich für Neuauflagen ...



Internet-Arcade Archiv

Mit alten Arcade-Spielen, die man direkt im Browser spielen kann, wartet das Internet Archive auf....



HTML5-Games von Atari

Atari hat die Atari Arcade gestartet, die zunächst acht große Klassiker vom ersten Games-Welterfolg 'Pong...



Amiga nach C64

Eine Marke aus der Frühzeit des Home-Computings feiert bald ihr Revival. Die Commodore-Markennutzer wolle...