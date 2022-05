Vorschau 22.05.2022

Electronic Arts: Statt Fifa 2023 kommt EA Sports FC

Die Reihe Fifa wird beendet, die Zusammenarbeit von EA mit dem Fußballverband ebenfalls. Die Fifa wird eigene Produkte auf den Markt werfen, heißt es - und EA geht ohne den Namen weiter.

Der Verband wollte dem Vernehmen nach die Lizenzkosten deutlich erhöhen, da EA gute Umsätze mit dem Spiel und Merchandising rundherum gemacht hat. Nach 30 Jahren hatte die Fifa aber auch einige Differenzen mit EA, etwa die Fifa-Zusammenarbeit mit Mitbewerber Epic Games in Fortnite.



Neben der Lizenz für den Titel hat EA allerdings viele Lizenzen mit Clubs, Spielern und Verbänden geschlossen. Sofern diese nicht beendet werden - und danach sieht es nicht aus - wird sich also nicht viel ändern im Game selbst. Wie die Updates bei dem neuen Game passieren wird sich dann zeigen, an die Saisonen der Fifa ist man jedenfalls nicht mehr gebunden, die Jahreszahlen könnten also fallen.



'Fifa' wird man aber anderswo wiederfinden, nach neuen Partnern wird im Verband gesucht. Wahrscheinlich wird es dann mehrere Lizenznehmer mit unterschiedlichen Konzepten und Angeboten geben, die allesamt wenig mit dem aktuellen EA Fifa zu tun haben.

