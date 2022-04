Webgame 28.04.2022

Skich und Mobile-Games

Mittels neuer App ermöglicht das Start-up Skich Online-Gamern die Suche nach personalisierten Spielen.

Die Empfehlungs-App für Spiele laviert geschickt an Apples App-Store-Regel vorbei, die es anderen Apps verbietet, selbst als App Stores zu fungieren. Skich bietet seinen Nutzern Spiele an. Mit einem einfachen Wisch können User Vorschläge ablehnen oder in einer Liste speichern, wenn sie in die engere Auswahl kommen. Wer nach oben wischt, erfährt mehr über das jeweilige Spiel.



Tippt der Nutzer in der Liste der infrage kommenden Spiele auf eines davon, gelangt er zum App Store oder Google Play, um es gleich herunterzuladen. Beim Start tippen Benutzer einfach auf die Kategorien von Spielen, die sie am liebsten haben, wie Brett, Abenteuer, Karten, Casino, Bildung, Strategie, Wort, Rennen, Sport, Gelegenheitsspiele, Puzzle und andere. Darauf aufbauend passt Skich seine Auswahl an. Fällt darunter ein Spiel, das der Anwender bereits ausprobiert hat, kann er es auf 'gespielt' und zugleich ein Emoji setzen, aus dem hervorgeht, wie gut oder schlecht das Spiel persönlich empfunden wurde. Im Abschnitt 'Aktivität' ist zu sehen, welche Spiele andere Skich-Nutzer gespielt haben. Bewertungen und Rezensionen sind hierbei einsehbar.



Skich-Mitbegründer und CEO Sergey Budkovski war zuvor Leiter der Geschäftsentwicklung bei der in Minsk ansässigen Design- und Entwicklungsfirma 69pixels. Während der Tests mit mehr als 6.000 Nutzern verzeichnete Skich nach der ersten Woche weltweit eine Bindungsrate von 21,5 Prozent, und 30 Prozent der Tester folgten anderen App-Nutzern. Weitere 29 Prozent würden Spiele rezensieren. Das Start-up glaubt, dass das Potenzial für seine App enorm ist - es gibt rund drei Mrd. mobile Spieler weltweit und hunderte von Spielen werden täglich neu auf den Markt gebracht.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Onlinegame #Suche #Apple #App







Auch interessant!

Mobile Web nicht durch TV bedroht

Eigentlich klang die Ansage der TV-Hersteller, ihre neuesten Geräte internetfit zu machen, stark. Apple-T...



Abos im App-Store bei Apple

Die Magazine haben ihn gefordert (und haben nun teilweise ein Problem mit den Konditionen). Apple bietet ...



Social Network Game Booyah

Mit 'Booyah Society' ist kürzlich ein Programm im App Store von Apple veröffentlicht worden, das dem Nutz...