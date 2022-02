Aktuelles 18.01.2022

Microsoft kauft Activision-Blizzard für fast 70 Mrd. Dollar!

Eine riesige Investition für Microsoft, die einen großen Teil des Spielemarktes in die Hände der Redmonder Xbox-Welt spielt. WoW und andere sind damit verbunden.

Activision Blizzard hatte nicht den besten Ruf bei den Gamern und den durch Übergriffe bekannt gewordenen Mitarbeiter, aber in dem Haus sind auch große Spiele-Titel geparkt. Microsoft kauft für 69 Mrd. Dollar Franchises wie World of Warcraft, Tony Hawk, Call of Duty, Diablo, Skylanders, Quake und andere. Lizenzprodukte mit Star Trek oder Spiderman bringen auch Geld in die Kassen. 10.000 Mitarbeiter kommen zu Microsoft dazu, wo ohnehin schon starke Gaming-Publisher versammelt sind. Activision, selbst aus einem Zusammenschluss mit Vivendi Universal Gaming entstanden, ist Marktführer bei Games nach Umsatz gewesen, Microsoft ist es nun eindeutig.



Microsoft hat seine Gaming-Abteilung schon bisher stark unterstützt und Windows wie Xbox durch Minecraft oder Doom verstärkt. Der Deal mit Activision/Blizzard ist aber noch eine Nummer größer und dürfte dem Mitbewerb das Fürchten lehren. Durch das umfangreiche Angebot sowohl auf Konsole, als auch am PC und auch im Mobile Gaming (Candy Crush!) wird der Microsoft Xbox Game Pass im Spielebereich so etwas wie Prime bei Amazon oder Netflix: Ein universeller Eintritt in eine extrem breite Palette an Angeboten im Gaming.



Microsoft machte zuletzt im Quartal 20 Mrd. Dollar Gewinn. Die riesige Übernahme im Gaming-Bereich relativiert sich angesichts solcher Zahlen natürlich. Alleine die Cash-Reserven des Softwareherstellers sind in etwa doppelt so groß wie der Zukauf von Activision Blizzard. Microsoft sichert sich mit Activision auch eine große Historie im Gaming, schließlich reicht die Geschichte des Herstellers bis in die Anfänge in der Atari-Zeit zurück - in die 70er des letzten Jahrtausends!

