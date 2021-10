Branche 29.09.2021



In-Game- und In-App-Käufe

In-Game-Käufe - Die neue Einnahmequelle der Spieleindustrie: Das Würfelergebnis beeinflussen, neue Kräfte für den Helden, eine bessere Waffe oder ein zusätzliches Level - das Angebot an virtuell erwerbbaren Gütern in Computerspielen nimmt stetig zu.

Ob an der Spielkonsole, am mobilen Endgerät oder am Computer: In-Game und In-App-Käufe sind heute aus den meisten Games nicht mehr wegzudenken. Dies liegt vor allem daran, dass diese mittlerweile für die Spieleindustrie eine profitable Einnahmequelle darstellen.



Hinter In-Game-Käufen steckt ein großes Geschäft



Mit dem Begriff In-Game- oder In-App-Käufe wird sich grundsätzlich auf den Erwerb von virtuellen Gütern oder Leistungen innerhalb Computerspielen bezogen. Das eigentliche Hauptspiel kann sowohl kostenpflichtig oder umsonst (Free-to-Play-Spiele) erworben werden. Free-to-Play-Spiele kommen oftmals in Form von Apps oder Browser-Games vor. Innerhalb der Apps wird das Erwerben der Extras „In-App-Käufe“ genannt. Die Einnahmen der App-Stores durch die getätigten In-App-Käufe der Spieler betragen in asiatischen Ländern über 90 %. In Deutschland sind es 61 %.





Mit der Kreditkarte durch die App Foto: Ihar Ulashckyk/Adobe Stock



In-Game-Käufe haben sich mittlerweile auch bei Konsolen- und Computerspielen als laufendes Geschäftsmodell etabliert. Hier ist das Hauptspiel jedoch, im Gegensatz zu Browser- oder App-Games, in den meisten Fällen kostenpflichtig zu beziehen. Im Konsolen- und PC-Bereich kosten Neuerscheinungen oftmals zwischen 50 und 70 Euro, dennoch zeigen sich viele Gamer bereit In-Game-Leistungen käuflich zu erwerben. Bisher liegen kaum Zahlen vor, bezüglich der durch In-Game-Käufe erlangten Einnahmehöhen bei PC- und Konsolenspiele. Denn im Gegensatz zu Apps werden diese ohne zentrale Vertriebsplattform (wie Google-Play-Store oder iTunes-Store) vermarktet. Da mittlerweile jedoch kaum mehr ein Game ohne dieses Feature auf den Markt kommt, kann der Erfolg dieser Einnahmequelle erahnt werden, eventuell können sogar die Verkaufszahlen von Gaming-Hardware überschritten werden.



Wozu dienen In-Game-Käufe?



Generell erlauben In-Game-Käufe dem Spieler nur, einen bestimmten Teil des Spiels zu kaufen. Dies gibt dem Spieler die Möglichkeit, ein Spiel erst mal kostenlos zu testen und dann das Spielerlebnis durch den Erwerb zusätzlicher Inhalte nach Belieben zu erweitern.



Nachdem das Spiel heruntergeladen wurde, können Publisher kontinuierlich neue Zusatzinhalte anbieten. Für Gamer, denen das Spiel gefällt, wird das Spielerlebnis ständig erweitert, ein schneller Fortschritt erzielt oder der Schwierigkeitsgrad in bestimmten Level reduziert.





Payment in Games wird üblich Foto: A. and I. Kruk/Adobe Stock



Die Vielfältigkeit des Online-Spielens



Keine Frage - In-Game und In-App-Käufe erweitern die Möglichkeiten in Online-Spielen in vielfältiger Hinsicht. Und auch beliebte Casino-Spiele, wie beispielsweise der Fire Joker verfügen zunehmend über erlebnisreiche Zusatzfunktionen, wie das Multiplikatorrad oder erneute Feuerdrehungen.



So werden auch traditionelle Spiele immer wieder mit neuen und modernen Extras ausgestattet, die zu ein beim Spieler noch nie dagewesenes Spielgefühl führen. Der Gaming-Markt boomt in jederlei Hinsicht und immer mehr Anbieter wollen ein Teil davon werden.



Beispiele für In-Game-Käufe Diamanten, Münzen, Punkte, etc.: Hier handelt es sich um einige Beispiele für In-Game-Währungen. Diese können beispielsweise für Features, Upgrades und Inhalte eingelöst werden.

Hier handelt es sich um einige Beispiele für In-Game-Währungen. Diese können beispielsweise für Features, Upgrades und Inhalte eingelöst werden. Level: Durch einen digitalen Kauf können bestimmte zusätzliche Bereiche oder Level innerhalb eines Spiels freigeschaltet werden.

Durch einen digitalen Kauf können bestimmte zusätzliche Bereiche oder Level innerhalb eines Spiels freigeschaltet werden. Charaktere: Es können neue Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten erworben werden, um das Spiel erneut mit unterschiedlichem Ansatz zu spielen.

Es können neue Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten erworben werden, um das Spiel erneut mit unterschiedlichem Ansatz zu spielen. Werkzeuge/Waffen: Die Standardausrüstung eines Spieles kann durch bestimmte Tools mit neuer Funktionalität erweitert werden. So können Teile des Spiels einfacher absolviert werden.

Die Standardausrüstung eines Spieles kann durch bestimmte Tools mit neuer Funktionalität erweitert werden. So können Teile des Spiels einfacher absolviert werden. Aufwertungen: In vielen Spielen können unterschiedliche Gegenstände aufgewertet werden. Die Funktionalität spielt hier nicht unbedingt eine große Rolle. Fahrräder, Autos, Nummernschilder, Aufkleber, Häuser oder die Aufwertung des Avatars durch neue Kleidung, Schmuck, Tattoos, etc. gehören in diesen Bereich.

