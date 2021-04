Vorschau 31.03.2021

Infos für alle Zocker: So wird das Gaming-Jahr 2021 Das neue Jahr 2021 wird vor allem für die Gaming-Industrie ein absolutes Highlight. Noch nie war der Absatz so groß wie in diesem Jahr. Klar, dass sich Entwickler und Hersteller technischer Geräte dazu berufen fühlen, weitere virtuelle und haptische Raffinessen auf den Markt zu bringen. Für Gamer lohnt sich das Jahr 2021 auf jeden Fall! Abgesehen vom Online Casino gibt es tolle Games, digitale Highlights und komplett neue Technologien, die den Weg in die Wohnzimmer finden.



Alles hat mit einem kalten Winter und dem Lichtblick der neuen Sony PS5 angefangen. Jetzt gibt es immer mehr Games für diese Konsole. Dazu gehören Spiele, die bislang kaum vorstellbar waren. Sie spiegeln das Weltbild und die Themen wider, die die Gesellschaft bewegen. Eine grandiose Umsetzung der Story und phänomenal programmierte Figuren bieten unbegrenzten Spielspaß für junge und ältere Zocker. Doch die Gaming-Branche will noch mehr und soll 2021 die Pforten in eine neue Dimension öffnen. Hier die Infos zu den besten Entwicklungen 2021.



Sony PS5 und Sons of the Forest



Wie wird wohl die Welt in ein paar Jahren aussehen? Diese Frage treibt sicherlich jeden Menschen irgendwann einmal umher. In Zeiten von Filmen und Games zur Apokalypse scheinen sich viele Gamer Gedanken über das Endzeitszenario zu machen.



Was liegt da näher, als sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen? Die Entwickler von ‚Sons of the Forest‘ fühlten sich dazu berufen, ein herausragendes Survival Game in atemberaubender Grafik zu entwerfen. Hier geht es nur darum, irgendwie zu überleben – sich gegen Zombies zur Wehr zu setzen und eine wundervolle Spielewelt zu ergründen.



Games für Paare



Ab 2021 kommt ein weiteres Spiel auf den Markt, das die Jump ‘n Run-Abteilung um einen echten Diamanten erweitert. Mit ‚It takes Two‘ schlägt der Entwickler eine Brücke von den klassischen Spring- und Rennspielen hin zu einem strategischen Adventure. Kern des Spiels: Die beiden Hauptfiguren Mary und Cody durchleben eine Beziehung, die kurz vor dem Ende steht. Sie wollen sich scheiden lassen. Im Spiel sollen beide Figuren mit Hilfe des Gamers Aufgaben gemeinsam lösen, um wieder zusammenzuwachsen.





Games 2021 werden spannend! Foto: unsplash/Fredrick Tendong



Vielleicht ist das sogar ein Spiel, um Scheidungen in der Realität zu verhindern. Außerdem suchen beide Figuren nach ihrer verlorenen Tochter. Wie das Spiel ausgeht und ob es ein Happy End gibt, müssen Zocker selbst herausfinden.



Crossplay – endlich nicht mehr alleine zocken



Wer kennt das nicht? Man ist im Besitz eines erstklassigen Spiels und einer neuen Konsole. Jetzt wird das Spiel langweilig, der Mehrspieler-Modus wäre irgendwie besser. Freunde haben das Game im Sortiment. Allerdings besitzen sie eine andere Konsole und befinden sich nicht direkt in der Nachbarschaft.



Mit Crossplay sollen Freundschaften neu aufleben. Die Technik bietet Konsolenfans die Möglichkeit, sich virtuell miteinander zu vernetzen und im Lieblingsspiel mit- und gegeneinander zu zocken.



Jetzt werden PS5-, Nintendo- und Xbox-Besitzer zusammengeführt. Derzeit ist Crossplay noch recht schwierig zu analysieren, doch die Anbieter arbeiten mit Hochdruck an der Vereinfachung des Systems. In der Zwischenzeit bietet es sich an, sich für webbasierte Multiplayer-Games über den PC zu entscheiden.



Mit DC endlich auf Neukauf verzichten



Die besten Games wurden nicht in kurzer Zeit entwickelt. Dahinter stehen studierte Game Designer und Entwickler, ein ganzes Team ist für Figuren, Story und alles drumherum verantwortlich. Es ist also logisch, dass die Games nicht jährlich komplett neu gestaltet werden können. Und das ist auch gut so. Viele der Games sind nahezu unendlich. Sie begleiten einen durch verschiedene Welten. Gamer zocken zumeist mehrere Jahre, bis ein Ende in Sicht ist. Damit ihnen der Spielspaß langfristig erhalten bleibt, gibt es mittlerweile Games mit DC.



DC steht für Downloadable Content. Das bedeutet: Für das bestehende Spiel gibt es interessante Zusätze, die Gamer entweder kostenfrei erhalten oder – und das ist die Regel – käuflich erwerben müssen. Batman, Oblivion und Assassin’s Creed haben ebenso wie GTA immer wieder DC zu bieten – reinzuschauen lohnt sich, da der DC meist zeitlich begrenzt verfügbar ist.



Diese Genres boomen 2021



Auf dem Gaming-Markt passiert viel. Besonders beliebt im Jahr 2021 sind die neuesten Adventure Games. Gamer bewegen sich dort durch die verschiedenen Welten. Von Wüsten über die Antarktis bis hin zum Ozean ist nahezu alles an Örtlichkeiten enthalten.



Die Adventure Games basieren auf einer bestimmten Geschichte. Gamer lieben es, sich in die Situation ihres Helden zu versetzen und sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Das ist nachvollziehbar, denn im Alltag haben nur wenige Menschen die Gelegenheit, das innere Kind auszuleben.



Ego Shooter: Lange Zeit galten sie als die absoluten Favoriten. 2021 ist das nicht mehr der Fall. Die Shooter Games wirken mittlerweile veraltet und wie ein alter Hut. Sie haben in der Regel eine ähnliche Geschichte, lediglich die Kulisse wechselt. Trotzdem: Entwickler programmieren die Shooter noch immer, doch 2021 sollen Survival Adventures und Strategie-Games ganz oben stehen.



Technik, die begeistert



Wir haben eine immer bessere Technik! Mit dieser gelangen wir zu schier unbegrenzten Möglichkeiten. Derzeit beschäftigen sich Gamer immer mehr mit Bitcoins. Die durchaus lukrative Kryptowährung hat es nun auch in die Game Shops geschafft und steht als Zahlungsmittel bereit.



Ob es sich für den Einzelnen lohnt, eine Wallet zu öffnen und Bitcoins zu kaufen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist jedoch: Unsere Welt wird digitaler und das zeigen auch diverse Technologien wie die hinter dem Coin stehende Blockchain. Darüber hinaus gibt es aber auch eine immer bessere Gaming-Technologie. Dabei ist vor allem an VR, also Virtual Reality, zu denken. VR garantiert einen noch echteren Spielspaß. Mittlerweile bietet es sich sogar an, im Team in die VR-Welt einzutauchen und die wunderbaren Welten gemeinsam zu ergründen.



Und: VR kann sogar noch mehr. Die Technik hat das Potenzial, Menschen bei der Überwindung von kleinen Ängsten bis hin zu Depressionen und Panikattacken zu helfen. Daraus ergeben sich völlig neue Chancen für den Bereich von Medizin und Psychotherapie.



Aktuell sind VR-Brillen bereits für mehrere Plattformen verfügbar. Abgesehen von gängigen Spielekonsolen wie der Sony PS5 können Gamer auch am PC auf die Technik zählen. Natürlich ist es wichtig, dass die einzelnen Komponenten kompatibel sind und die VR-Brille zum gekauften Spiel passt. Nicht jedes Game ist auf die neue Technik ausgelegt. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Games #2021 #Technik #Vorschau #Branche





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

50% mehr Spielzeit

Gamer haben 2020 auf der Plattform Steam des US-Spieleentwicklers Valve ungefähr 31,3 Mrd. Stunden verbra...



Nintendo Switch 2021

Wie Bloomberg erfahren haben will, soll nächstes Jahr eine neue Nintendo Switch anstehen....



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: