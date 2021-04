Games 31.03.2021

Legenden und Mythen: Alternativen zu League of Legends und DOTA 2 Viele Gamer lieben mythische und sagenumwobene Spiele, die sie in eine andere Welt versetzen. Games wie League of Legends und DOTA 2 sind aus gutem Grund beliebt. Die zwei MOBA-Spiele gehören zu den erfolgreichsten Games überhaupt und besitzen eine gigantische Fangemeinde, doch es gibt auch genügend Alternativen, die sich lohnen können.



Die Inspiration für weitere Spiele



Die beiden MOBA sind die Inspiration für viele weitere Games zum Thema Legenden und Mythen und es sind eine Menge Spiele mit ähnlichem Aussehen entstanden. Spiele wie Heroes Arena und Heroes Evolved sind LoL, DOTA 2 und SMITE sehr ähnlich. Die schönen Grafiken und die Optik wurden aber auch von Online-Spielautomaten wie Legacy of the Wild 2 übernommen, die zu den beliebteren Slots in großen Casinos wie dem Eurogrand Casino gehören. Für Mobilgeräte gibt es natürlich ebenfalls zahlreiche LoL-Alternativen wie Mobile Legends: 5v5 MOBA, Magic Rush: Heroes und Mobile Legends: Bang Bang, die alle vom selben Hersteller, Moonton, stammen.



Prime World



Prime World ist ein Free-to-play-MOBA, bei dem die Heldenentwicklung, Burgbau und spannende Schlachten eine wichtige Rolle spielen. In der Geschichte geht es um die Kontrolle über eine Energiequelle, die zwei Nationen versuchen zu erlangen. Es gibt acht Spielmodi und Spieler müssen ihre Helden gut auszurüsten und vorbereiten, um neue Territorien zu erlangen. Das Spiel, das im Jahr 2014 erschienen ist, gibt es für PC, Mac, Android und iOS.







Ace of Arenas



Ace of Arenas ist speziell für Android-Mobilgeräte entwickelt worden und bietet eine Reihe von verschiedenen Battle-Optionen, von 1v1-Duellen bis zu 5v5-Schlachten. Es sind genügend Champions verfügbar, um für Abwechslung und Spielspaß sorgen. Das Free-to-play-PVP ist ebenfalls eine interessante Alternative zu LoL und DOTA 2, wenn Nutzer am liebsten auf ihrem Android-Gerät spielen.



Expeditions: Vikings



Bei Expeditions: Vikings schlüpfen Spieler in die Rolle eines Wikingers und begeben sich mit einer kleinen Gruppe von Kriegern und Tapferen auf die Reise nach Großbritannien. Hier werden Schlachten ausgetragen und es geht oft darum, die richtige Strategie in einer bestimmten Situation zu wählen. Das RPG wurde für Microsoft Windows entwickelt und hat gute Bewertungen auf Steam erhalten. Übrigens ist eine Alternative zu Expeditions: Vikings das Spiel Stämme-Simulation.



Heroes of the Storm



Heroes of the Storm ist vielen Spielern vielleicht schon bekannt und enthält beliebte Figuren aus World of Warcraft, Diablo und Starcraft. Leider wurde dieses Free-to-play-Game, das aus der Hand von Blizzard Entertainment stammt, zurückgefahren, es ist also unklar, wie lange es noch gespielt werden kann. Es wird oft als gutes Einsteiger-Spiel beschrieben, für diejenigen, die sich nicht sofort mit League of Legends etc. befassen möchten. In vielen Fällen ist es aber auch aus diesem Grund schlichter gehalten.



Clash of Warpath: Wild Rift



Wer nach einem “League of Legends”-Spiel für Mobile – aber mit Superhelden – sucht, für den könnte Clash of Warpath: Wild Rift die richtige Wahl sein. Dies ist ein Strategy-War-Game, das die Elemente der Heldenentwicklung, die Verteidigung von Burgen, Battles und den Kampf gegen Monster vereint. Es gibt mehr als 50 Helden, zu denen z. B. Deadpool gehört.



Paladins



Paladins wird zwar eher mit Overwatch in Verbindung gebracht, kann sich aber für diejenigen lohnen, die nach einer neuen Herausforderung suchen. Bei diesem Free-to-play-MOBA handelt es sich um einen Fantasy-Shooter, der insgesamt sehr gute Bewertungen erhalten hat und, nach eigener Angabe auf Steam, von über 25 Millionen Gamern gespielt wird. Hier gibt es Zauber, Waffen und jede Menge Champions, die verschiedene Positionen im Battle einnehmen.



Fazit



Es wurde über die Jahre viele gute Alternativen zu großen Spielen wie LoL und Dota entwickelt und es werden sicher noch viele weitere entstehen. Man muss nur ein wenig suchen. Schließlich ist die Welt der Spiele endlos und hält immer wieder neue Entdeckungen bereit. Fotos: unsplash/axville & Florian Olivo Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Fantasie #Games #Sagen





