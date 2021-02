Link-Tipp 17.02.2021

Novoline um Geld spielen Sicherlich gehörst auch Du zu den Glücksspielern, die sich an die Automatenspiele wie Book of Ra & Co. setzen und mit jedem Spin darauf hoffen, dass es endlich klappt mit der großen Gewinnauszahlung. Auch wenn Du es nicht glaubst, aber es gibt durchaus einige Tricks oder besser gesagt Tipps, die dir beim Novoline um Geld spielen dabei helfen, die Verluste zu minimieren und es zu schaffen, den Kontostand Schritt für Schritt ansteigen zu lassen.



Tipp 1: Mache Dir klar, dass Automatenspiele Glücksspiele sind!



Hast Du dich bereits einmal im Internet umgesehen und nach Tricks oder Cheats gesucht, die Dir dabei behilflich sind erfolgreicher Novoline um Geld spielen zu können? Wenn ja, dann wird Dir sicherlich aufgefallen sein, dass es eine Menge Angebote gibt, bei denen die Anbieter versprechen, dass sie den ultimativen Trick gefunden haben, wie der Höchstgewinn erreicht werden kann. Davon solltest Du auf jeden Fall die Finger lassen, denn diese Angebote halten niemals das, was sie versprechen und im schlimmsten Fall wird ein Virus auf dem Computer eingeschleust. Novoline um Geld spielen (Sofortnovoline), dass bedeutet das Spiel mit dem Glück einzugehen und dieses kann nun mal niemand beeinflussen. Die erste Regel heißt also: Bleibe stets kritisch und glaube niemals ominösen Anzeigen, die eine 100%ige Gewinnchance versprechen.



Tipp 2: Spiele nur lukrative Spielautomaten



Wenn Du dich mit dem Thema Novoline Spielautomaten bereits ein wenig auseinandergesetzt hast, dann wirst Du eventuell in Erfahrung gebracht haben, dass die meisten Spieler es auf die Slots wie Book of Ra oder Sizzling Hot absehen, wenn sie Novoline um Geld spielen wollen. Sicherlich der Software-Hersteller bietet eine Vielfalt von weiteren Slots an und viele davon sind ausgestattet mit besonderen Features wie beispielsweise dem Wild-Symbol, Scatter, Freispielen und vielen mehr. Und genau an diesem Punkt solltest Du ansetzen, wenn Du Novoline um Geld spielen willst! Damit ist gemeint spiele grundsätzlich nur die Slots, die eben diese Features bieten, denn so kannst Du von einer größtmöglichen Chance auf einen Gewinn profitieren. Die gemachten Erfahrungen zeigen, dass es vor allem die Slots sind, die die höchsten Gewinnsummen bereithalten, die besonders intensiv beworben werden.



Tipp 3: Spekuliere auf Freispiele



Viele der Spielautomaten bieten Freispiel-Runden an, die Du erspielst in dem das entsprechende Scatter-Symbol mehrmals auf den Walzen erscheint. Bei manchen Slots gibt es nur eine gewisse Anzahl an den sogenannten Freespins, zumeist 10, und bei anderen kann die Zahl bis zu 25 ansteigen, je nachdem wie viele Scattersymbole sich zeigen. Freispiele das bedeutet dann risikofreie Gewinnmöglichkeiten, denn in diesem Fall spielst Du zwar den Slot von Novoline mit Geld aber ohne selbst einen Einsatz zu tätigen.



Wichtig hier ist zu wissen, dass die Freispiele mit dem Einsatz laufen, den Du als letztes gespielt hast. Je höher dieser war, desto höher fallen deine Gewinnchancen während der Freispiele aus. Daher gilt: Slots von Novoline mit Geld spielen ist stets mit Überlegung verbunden. So solltest Du die Slots mit Scatter stets mit höheren Einsätzen spielen, als die ohne diese Option.



Tipp 4: Achte auf deine Einsätze und manage dein Spielerkonto perfekt



Beim Novoline um Geld spielen, solltest Du niemals mit dem Vorsatz vorgehen, wenn mehr gesetzt wird, dann kann auch mehr gewonnen werden. Denn nicht bei jedem Dreh wirst Du einen Gewinn erzielen und solltest Du durchgehend hohe Einsätze spielen, dann reduziert sich dein Spielerkonto sehr schnell. Daher gehört zu den wichtigsten Tipps rund um das Novoline um Geld spielen, der Rat, dass die Einsätze stets an das Guthaben auf dem Spielerkonto angepasst werden sollten. So solltest Du stets nur einen geringen Anteil des Guthabens auf dem Spielerkonto einsetzen um einen Spin zu starten und dann im Laufe der Durchgänge fortlaufend die Einsätze anpassen. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Spiel #Geld #Glück





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: