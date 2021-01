Webgame 20.01.2021



Das Game zum Horror-Jahr

2020 war ein grandios bösartiges Jahr. Der Horror, den das Jahr weltweit verbreitet hat, ist nun in einem Game verpackt worden.

Neben den Feuern in Australien (von dort stammt das Browser-Spiel) sind es natürlich auch die Auswirkungen der Pandemie - inklusive Hamsterkäufen - die im Game verarbeitet wurden.



2020 Game



Die Steuerung per Tastatur ist einfach und selbsterklärend, das Spiel kurzweilig und flott. So macht selbst 2020 Spaß!





#2020 #Corona #Pandemie #Game







