Aktuelles 30.10.2020

Spielend in den Lockdown: Gemeinsam online spielen

Der Spieleabend bei Freunden ist nicht angesagt. Aber das gemeinsame Spielen mit Freunden über das Internet macht genau so viel Spaß und hat auch noch andere Vorteile.

Zoom kennen wir doch zusätzliche Hilfsmittel diverser Onlinedienste schaffen es, den Spieleabend über das Internet erst wirklich interessant zu gestalten. Klassische Spiele - also Gesellschaftsspiele bzw. Brettspiele, die man normalerweise offline spielt - werden heute vielfach zu Onlinespielen. Und ein großer Vorteil, die Kontrolle des Einhaltens der Regeln über die Server, ist dabei nicht abzustreiten ;-)



Die Siedler von Catan

Schach (Li Chess)

Werwolf

Ticket 2 Ride (Zug um Zug)



Spieltische mit verschiedenen gegen andere Menschen spielbare Brettspiele gibt es auch via Plattformen kostenlos:



Brettspiele

Yucata



Doch schon die Webcam und ein selbst druckbares Spiel ist eine gute Basis für einen Abend mit Freunden. Carcassonne kann man so mit Freunden trotz Corona spielen:



Asmodee Print-Play



Bei Asmodee sind noch weitere Spiele des Anbieters für den Zoom-Videochat-Spieleabend vorbereitet worden.



Was bei den ganzen Spielen nicht fehlen darf ist ein Kommunikationsweg über das Internet, der dem realen Tisch möglichst nahe kommt. Einerseits kann das Zoom mit einer Videokonferenz sein, sofern man Kamera und Zweitgerät neben dem Spiel für das Bild der Gegner hat. Wer rein auf den Audio-Kanal setzt findet in Teamspeak, Diskord oder Messengern wie Skype, Line und Co. den Chat. Einen Textchat alleine bieten ja schon viele der Spiele selbst mit.



Whiteboard Fox



Und noch etwas braucht es für manche Spiele bzw. manche Spiele lassen sich damit alleine bereits umsetzen: Ein Blatt Papier, auf dem man (auch gemeinsam) schreiben und zeichnen kann. Und das gibt es kostenlos auch im Web, der Whiteboard-Fox läuft im Browser und kann per Einladungs-Link gut verteilt werden.



Der Spieleabend mit Freunden im Internet läßt sich also einfach und gut organisierern und selbst in der Zeit der Pandemie kann man Brettspiele leicht online gemeinsam spielen. Wenn die Planung stimmt (Logins holen, Zeit nehmen, aufmerksam dabei sein!), dann funktioniert auch der Spieleabend noch trotz social distancing. Bei den Multiplayer-Computerspielen klappt das ohnehin, wer es einfacher haben will, kann natürlich auch in diesem Segment immer zugreifen und los spielen.

