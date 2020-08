Aktuell 04.08.2020

AR zum Zauberwürfel

Die Rubiks-Würfel sind wieder popilär. Doch erst mit der AR-App wird das Lösen wirklich einfach.

Einen Rubik-Würfel lösen - dafür gibt es jetzt eine offizielle App von Rubik's, die unter anderem mittels Augmented Reality Pfeile auf einen realen Würfel zeichnen kann, um Usern den korrekten Lösungsweg zu vermitteln. Die zunächst für iOS erschienene App 'Rubik's Official Cube' bietet zudem das Puzzeln an virtuellen Würfeln unterschiedlicher Größe, Lermhilfen für angehende Schnelllöser und natürlich den dazu passenden offiziellen Timer.



Seit 1980 begeistert der Rubik-Würfel Puzzle-Fans in Deutschland - und treibt so manchen auch zur Verzweiflung. 40 Jahre später gibt es nun eine moderne Lösungshilfe für den Klassiker. Die offizielle App nutzt im AR-Modus laut Rubik's iPhone-Kamera und KI-Bildverarbeitung, um einen realen Würfel in Echtzeit zu verfolgen und das On-Screen-Video zu optimieren. Dann zeichnet sie virtuelle Pfeile auf den Würfel, um User so auf den richtigen Weg zur erfolgreichen Lösung zu bringen.



Die App bietet auch ganz allgemein Lernhilfen, um den Würfel entweder möglichst einfach nach Rubik-Methode oder möglichst schnell - üblicherweise in höchstens 20 Zügen - zu lösen. Für Fans des Schnelllösens umfasst Rubik's Official Cube auch den offiziellen Timer sowie die Möglichkeit, die eigenen Rekorde zu speichern und so zu dokumentieren, wie sie immer schneller im Entwirren des Farbenchaos werden. Wer es lieber entspannt angeht, kann freilich auch ohne Timer puzzeln.



Wer will, kann sich in der App auch mittels Fingerbewegungen am Bildschirm an einem virtuellen Rubik-Würfel versuchen. Neben dem Original (3x3) stehen dabei auch der Mini Cube (2x2) sowie die größere Ausführungen des Würfels mit 4x4 oder gar 5x5 Teilen zur Auswahl. Damit verspricht Rubik's Offical Cube Nutzern die Möglichkeit, den Herausforderungsgrad ganz individuell anzupassen.

pte/red

