Aktuell 29.06.2020

Facebook Gaming

Nicht nur die Zusammenführung mit Mixer macht Schlagzeilen für Facebook Gaming. Auch die Monetarisierungs-Möglichkeiten für Letsplay-Influencer werden spannend.

Facebook ermöglicht Gaming-Streamern ab sofort das Schalten von Werbung, um auf der noch jungen Plattform 'Facebook Gaming' Geld zu machen. Dazu gehören auch sogenannte 'Live Breaks', längere Werbepausen, in denen nicht nur klassische Werbung, sondern auch Clips aus vergangenen Streams zu sehen sind.



'Live Breaks erlauben es Produzenten, sich von ihrem Computer zu entfernen, sich zu strecken und eine kleine Pause einzulegen, während das Publikum weiterhin etwas zu sehen hat. Das neue Format vermischt von Streamern selbst produzierte Inhalte mit traditioneller Werbung', heißt es von Facebook. Live Breaks dauern entweder 90 oder 180 Sekunden. Streamer können sie jederzeit manuell schalten.



Neben der Werbung sollen mehr Content-Produzenten als bisher die Möglichkeit haben, Abonnenten für ihre Streams zu erhalten. In einigen Regionen wie den USA, Großbritannien und Australien können Streamer ab jetzt Follower sammeln, wenn sie mindestens 250 wöchentlich wiederkehrende Zuschauer haben. 'Diese Streamer haben eine starke Community aufgebaut und werden wahrscheinlicher Abonnenten gewinnen', so Facebook. In Zukunft will der Konzern diese Möglichkeit auch auf weitere Regionen ausweiten.



Die mobile Facebook-Gaming-App ist im April dieses Jahres gestartet und will sich zunehmend als Alternative zu Twitch und YouTube etablieren. Die Möglichkeit, eigene Inhalte zu monetarisieren und eine große Zahl an Followern aufzubauen, soll die Plattform für mehr Streamer attraktiv machen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Facebook #Microsoft #Mixer #Gaming #Lets Play #Streamer #Influencer







Auch interessant!



Blackmagic Atem Mini Live-Videoschnitt im Test

Dass Blackmagicdesign immer wieder mit innovativen Produkten aufwartet, die noch dazu günstig in höhere Kategorien vorstoßen können, ist bekannt. Diesmal kreiert der Hersteller aber eine neue Kategorie.





Microsoft beendet das Experiment, eine Art Twitch über die eigenen Gaming-Angebote durchsetzen zu wollen....





Forscher des Georgia Institute of Technology und der University of Alberta haben ein KI-System entwickelt...





Es stammt aus der Serie 'Esport-Equipment' und ist ein hochwertiges Mikro insbesondere für alle, die spra...





Amazon bietet seinen Prime-Kunden jeden Monat via Tochterfirma twitch gratis PC-Games an....





Unter dem Druck von großen Werbekunden, die sich die Inhalte aussuchen wollten, wo die Werbung läuft, hat...