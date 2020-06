Test 16.06.2020

Die besten Online-Casinos in Österreich Sie bieten Gamblern allerhand Auswahl und Möglichkeiten. Aber welche Online-Casinos sind besonders interessant und was sollten Spieler allgemein beachten? Dieser Artikel schaut sich das Thema einmal genauer an. Auch in Österreich warten spannende Online-Casinos auf Spieler. Viele von ihnen besitzen eine EU-Lizenz und werden geduldet, andere sind wieder vollkommen legal in Österreich.





Abbildung 1: Gute Online-Casinos in Österreich - was ist dabei zu beachten? Bildquelle: @ Kay / Unsplash.com



Die Highlights der Online-Casinos



Online Casinos bieten enorme Vorteile, bei denen die massige Auswahl an Angeboten schon die Spitze einnimmt. Zugleich entfallen natürlich Dresscodes und Eintrittsgelder, denn wie am virtuellen Tisch gespielt wird, bleibt jedem Gambler selbst überlassen. Die Voraussetzungen für den Zutritt sind schlichtweg die Volljährigkeit, ein internetfähiges Gerät wie Laptop oder Smartphone und natürlich eine Internetverbindung. In Österreich bieten etliche Online-Casinos mit EU-Lizenzen ihre Dienste an.



Diese sind besonders empfehlenswert:



CasinoClub



Dieses Casino gehört zu den alten Hasen des Marktes, denn es ist seit 2001 auf eben diesem. Im Hintergrund sitzt mit der GVK Holding eines der größten Unternehmen auf dem Casinomarkt. Das Casino im Überblick:



Schwerpunkt - besonders das Roulettespiel steht im Mittelpunkt. Das Casino rechnet Roulette-Umsätze bis zu einhundert Prozent auf das Umsatzziel an. Auch der Willkommensbonus ist vollständig auf das Roulettespiel einsetzbar.

- besonders das Roulettespiel steht im Mittelpunkt. Das Casino rechnet Roulette-Umsätze bis zu einhundert Prozent auf das Umsatzziel an. Auch der Willkommensbonus ist vollständig auf das Roulettespiel einsetzbar. Angebot - wenngleich Roulette der Schwerpunkt ist, so bietet das Casino natürlich viele weitere Spiele an. Slots werden massig geboten, auch die typischen Poker- und BlackJack-Angebote sind verfügbar.

- wenngleich Roulette der Schwerpunkt ist, so bietet das Casino natürlich viele weitere Spiele an. Slots werden massig geboten, auch die typischen Poker- und BlackJack-Angebote sind verfügbar. Optionen - das Casino arbeitet mit vielen Angeboten, Boni und auch Umsatzrennen, über die verschiedene Preise gewonnen werden können.



Auch ein Live-Bereich fehlt im CasinoClub nicht. Hier finden sich wieder zahlreiche Roulette-Optionen, aber auch eine BlackJack-Lobby, Pokerangebote und Spinwheels. Zum Ausprobieren gibt es den Übungsmodus, der übrigens keiner zeitlichen Begrenzung unterliegt. Wer es mag und nicht um Geld spielen mag, der kann dauerhaft im Übungsmodus bleiben.



Zum Spielen wird eine Software heruntergeladen. Alternativ stehen mobile Seiten für die Smartphone- und Tabletnutzung zur Verfügung.



DrückGlück Casino



Während das Casino in Österreich mit einer EU-Lizenz agiert, so ist es für ein deutsches Bundesland mit einer deutschen Lizenz genehmigt: Schleswig-Holstein. Im restlichen Land gilt allerdings wieder die EU-Lizenz.



Dieses Casino richtet mit seiner Aufmachung an jüngere Erwachsene, die die Challenge mögen. Schon auf der Startseite des Casinos werden Bestenlisten und Wettbewerbe gezeigt. Grundsätzlich entsteht hierdurch natürlich eine eigene Community, die das Erlebnis im Online-Casino nochmals verbessern kann. Rund ums Casino:



Angebot - das Kernsegment dieses Casinos sind die unzähligen Spielautomaten und Slots. DrückGlück arbeitet mit unterschiedlichen Spieleherstellern aus allen Ländern, sodass Abwechslung garantiert ist. Zudem gibt es Jackpot-Spiele. Bei den klassischen Spielen fehlen weder Roulette noch Poker oder BlackJack.

- das Kernsegment dieses Casinos sind die unzähligen Spielautomaten und Slots. DrückGlück arbeitet mit unterschiedlichen Spieleherstellern aus allen Ländern, sodass Abwechslung garantiert ist. Zudem gibt es Jackpot-Spiele. Bei den klassischen Spielen fehlen weder Roulette noch Poker oder BlackJack. Live-Casino - wie alle bekannten und empfehlenswerten Casinos bietet auch DrückGlück ein Live-Casino an. Im Livestream können Tische bedient werden oder sich mit den Dealern unterhalten werden.

- wie alle bekannten und empfehlenswerten Casinos bietet auch DrückGlück ein Live-Casino an. Im Livestream können Tische bedient werden oder sich mit den Dealern unterhalten werden. Boni - für die Erstanmeldung gibt es einen Bonus, der sehr faire Bedingungen hat und oft gar zusätzlich mit Freispielen quittiert wird.

- für die Erstanmeldung gibt es einen Bonus, der sehr faire Bedingungen hat und oft gar zusätzlich mit Freispielen quittiert wird. Nutzung - DrückGlück kann auf dem PC und auf mobilen Geräten gespielt werden. Es gibt zudem eine App für iOS, ansonsten ist die mobile Seite bestens aufgebaut und die auch die Live-Bereiche nicht herausfiltert.



LeoVegas



Dieses Online-Casino setzte vom ersten Tag an auf Mobilität, sodass es mit der Zeit zum König des mobilen Spielens wurde. Schon der Seitenaufbau lässt auf die mobile Nutzung schließen, denn selbst vom PC aus müssen sich User nicht mit Bannern, ausschweifenden Menüs und einem komplizierten Handling auseinandersetzen. Ein Überblick:



Spiele - auch bei LeoVegas stehen die Slots im Mittelpunkt. Es gibt über 1.900 Slots und Spiele werden teils schon vor der offiziellen Veröffentlichung an Spieler herausgeben. Das Casino arbeitet mit vielen Herstellern zusammen, sodass jeder Gambler seinen Favoriten finden kann. Aber auch die Tischspiele fehlen nicht. Roulette, BlackJack, Baccarat gibt es teils in mehreren Versionen.

- auch bei LeoVegas stehen die Slots im Mittelpunkt. Es gibt über 1.900 Slots und Spiele werden teils schon vor der offiziellen Veröffentlichung an Spieler herausgeben. Das Casino arbeitet mit vielen Herstellern zusammen, sodass jeder Gambler seinen Favoriten finden kann. Aber auch die Tischspiele fehlen nicht. Roulette, BlackJack, Baccarat gibt es teils in mehreren Versionen. Live-Casino - der Anbieter involviert vier Hersteller in seinen Live-Bereich und bietet somit ein großes Angebot. Im Bereich von Evolution Gaming warten 33 Tische fürs Roulette, Kesselspiele und vieles mehr. Es lohnt sich, sich die einzelnen Spielbereiche einmal anzusehen, denn jeder Streaminghersteller bietet neue Möglichkeiten und Spiele.

- der Anbieter involviert vier Hersteller in seinen Live-Bereich und bietet somit ein großes Angebot. Im Bereich von Evolution Gaming warten 33 Tische fürs Roulette, Kesselspiele und vieles mehr. Es lohnt sich, sich die einzelnen Spielbereiche einmal anzusehen, denn jeder Streaminghersteller bietet neue Möglichkeiten und Spiele. Bonus - für neue Spieler gibt es natürlich auch einen eigenen Bonus. Doch auch treue Spieler können immer wieder einen Bonus erhalten. Gambler müssen sich allerdings die Bedingungen genau anschauen, denn der Bonusbetrag muss beispielsweise im Live-Casino 70 Mal umgesetzt werden.



NetBet



Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich bei diesem Anbieter alles um das Glücksspiel im Netz. Gambler finden ein Online-Casino, aber auch Sportwetten oder Lotterien. NetBet im Überblick:



Angebot - das Casino selbst lässt keine Wünsche offen. Es gibt ein breites Angebot aus klassischen Spielen und natürlich Spielautomaten. Zugleich steht ein Live-Casino zur Verfügung.

- das Casino selbst lässt keine Wünsche offen. Es gibt ein breites Angebot aus klassischen Spielen und natürlich Spielautomaten. Zugleich steht ein Live-Casino zur Verfügung. Bonus - auch bei NetBet erhalten Spieler für ihre Neuanmeldung einen Bonus. Die erste Einzahlung wird verdoppelt, zugleich gibt es Freispiele. Die Umsatzbedingungen sind niedriger als bei anderen Online-Casinos. Auch im weiteren Verlauf gibt es regelmäßig Angebote und Freispiele.

- auch bei NetBet erhalten Spieler für ihre Neuanmeldung einen Bonus. Die erste Einzahlung wird verdoppelt, zugleich gibt es Freispiele. Die Umsatzbedingungen sind niedriger als bei anderen Online-Casinos. Auch im weiteren Verlauf gibt es regelmäßig Angebote und Freispiele. Erreichbarkeit - natürlich ist auch NetBet nicht desktopgebunden, sondern hat das Angebot auf das mobile Spiel ausgeweitet. Auf der mobilen Webseite werden zugleich keine Spiele ausgeblendet.



Grundsätzlich ist es für neue Spieler ratsam, sich einmal mehrere Casinos anzuschauen. Gerade im Bereich des Handlings hängt viel vom persönlichen Geschmack ab: Während der eine auffällige Menüs furchtbar findet, schätzt der nächste Spieler sie. Auch das Spielangebot muss zu einem selbst passen.





Abbildung 2: Wer sich die einzelnen Anbieter genau anschaut, findet am Ende die passende Möglichkeit Bildquelle: @ Hello Im Nik / Unsplash.com



Fazit – viel Auswahl in Österreich



In Österreich können viele Online-Casinos mit einer EU-Lizenz genutzt werden. Wenngleich sich die Anbieter im Kern auf das Casinoflair konzentrieren, so haben sie doch alle ihre Besonderheiten und eigenen Stärken. Insgesamt werden Fans von Slots, Jackpots und Spielautomaten online immer sehr einfach fündig, da die Auswahl schlichtweg enorm ist. Doch auch rund um das klassische Spiel halten sich Online-Casinos nicht zurück. Ein besonderes Flair verspricht stets das Live-Casino, denn es bietet nicht nur den Zugang zum Spiel, sondern den Zugang zu einem Tisch, der nicht selten in einem der berühmtesten Casinos der Welt steht. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Casino #Online #Deutschland #Österreich





