Aktuell 23.05.2020

PacMan ist 40

Ein schönes Jubiläum hat der Nintendo-Klassiker Pac Man von Bandai/Namco erreicht: Das Spiel der 'Mampfer' ist 40 Jahre alt geworden - wir gratulieren!





Wer Pacman erleben mag, findet untern einige Links. Oder man geht zu Google und sucht danach, das Doodle von Google ist eines der erfolgreichsten Onlinespiele überhaupt.



Pac Man bei Google



#Jubiläum #Nintendo #Spiel #Retro







