Spielen im Online-Casino: Tipps für Anfänger

Online-Casinos gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Die Zahl der Betreiber wächst stetig und neue Spieler haben wahrlich die Qual der Wahl. Dabei gibt es einige wichtige Tipps und Tricks, die vor dem Spielen unbedingt berücksichtigt werden sollten.

Vor allem Anfänger können so den Spaßfaktor erhöhen und sich einen deutlich besseren Überblick verschaffen.



Handelt es sich um einen seriösen Anbieter?



Bevor Guthaben auf ein Konto geladen wird, müssen sich Spieler stets die Frage nach der Seriosität stellen. Die meisten Online-Casinos haben keine betrügerischen Absichten und möchten den Spielern einfach nur jede Menge Spaß garantieren. Wie in jeder Branche gibt es aber auch hier einige schwarze Schafe. Einmal eingezahlt, ist das Geld oft für immer verloren. Der erste Blick sollte daher stets auf die Lizenz gehen. Nur lizenzierte Online-Casinos sind seriös. Hier gibt es auch noch einmal Unterschiede.



In Europa gilt beispielsweise die Glücksspielbehörde von Malta als besonders renommiert. Seit kurzer Zeit können Online-Casinos auch deutsche Lizenzen beantragen. Dabei wird besonderer Wert auf den Spielerschutz gelegt. Ein weiteres Qualitätskriterium sind die angebotenen Spiele. Seriöse Betreiber haben bekannte und trendige Slots wie Eye of Horus in ihrem Angebot und bieten eine breite Palette an Spielen. Hier gilt es jedoch wieder zwischen den Lizenzen zu unterscheiden. Bei einem Online-Casino mit deutscher Lizenz sind Live-Spiele beispielsweise verboten.





Die Seriosität eines Online-Casinos ist das A und O. Foto: Annebel146, Adobe Stock



Bei einem Anbieter mit anderer Lizenz können Live-Spiele hingegen durchaus auf die Qualität hinweisen. Auch die angebotenen Ein- und Auszahlungsmethoden sowie der Kundenservice in deutscher Sprache geben einen Hinweis auf die Qualität eines Online-Casinos.



So profitiert man von Bonusangeboten



Der Markt für Online-Casinospiele ist hart umkämpft. Da das Interesse in den letzten zehn Jahren enorm gestiegen ist, gibt es mittlerweile tausende Anbieter. Diese kämpfen nun täglich um neue Kunden und wollen der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein. Bonusangebote sind dabei längst keine Seltenheit mehr. Vor allem für Neukunden werben zahlreiche Online-Casinos mit attraktiven Boni. Dies kann für Anfänger durchaus praktisch sein. Denn häufig kann mit Gratis-Guthaben gespielt werden. So muss kein Geld eingezahlt werden, um das Casino und seine Spiele kennenlernen zu können.



Gängig ist auch jener Bonus, bei dem die Einzahlung um einen bestimmten Faktor vervielfacht wird. Wer dann 50 Euro auf das Konto lädt, kann im Endeffekt mit 100 Euro spielen. Vorab sollten stets die Bonusbedingungen gelesen werden. Denn meist unterliegt die Auszahlung bestimmten Regelungen. So soll verhindert werden, dass Spieler sich den Betrag direkt nach dem Einzahlen wieder aushändigen lassen. Das Online-Casino würde dann natürlich Verluste einfahren.



Einige Anbieter stellen aber ziemlich unrealistische Bonusbedingungen auf. Dann ist es kaum möglich, diese zu erreichen. Eine Auszahlung erfolgt dann nur in den wenigsten Fällen. Gängige Bonusbedingungen sind, dass Spiele für eine bestimmte Anzahl an Runden gespielt werden müssen.



Slots kostenlos kennenlernen



Es gibt Online-Casinos, bei denen mit Echtgeld gespielt wird. Andere Anbieter wiederum stellen auch Demo-Slots zur Verfügung. Diese können mit Spielgeld betrieben werden. So haben Anfänger die Möglichkeit, einen Automaten kennenzulernen. Natürlich hängt es rein vom Zufallsprinzip ab, ob man gewinnt oder nicht.



Durch diverse Bonusrunden und Co. kann das Spiel anfangs aber schon einmal verwirrend sein. So ist es auch möglich, dass Gewinne wieder verloren werden. Zudem bieten einige Online-Casino-Slots bessere Gewinnchancen als andere. Hier lohnt sich ein Blick auf den RTP-Wert. Je höher der RTP-Wert ist, desto besser stehen auch die Gewinnchancen.



Es gibt keine Gewinnstrategie



Immer wieder liest man von bestimmten Strategien, die angebliche einen Gewinn versprechen sollen. Vor allem Anfänger sind für solche Theorien natürlich empfänglich. Dabei muss klar sein, dass es im Online-Casino keine Gewinnstrategie gibt. Es hängt stets vom Glück ab, ob man letzten Endes gewinnt oder verliert. Ausschließlich einige Kartenspiele wie Skat und Poker haben gewissermaßen auch etwas mit Können zu tun.





Das Spiel muss in erster Linie Spaß machen. Foto: Aliaxei, Adobe Stock



Doch Slots, Roulette und Co. können nicht durchschaut werden. Bei jeder Runde gibt es eine gleichbleibende Gewinnchance. Dabei ist es egal, ob stets auf dieselbe Farbe gesetzt oder abwechselnd ein hoher und niedriger Einsatz getätigt wird. Gäbe es eine gewinnversprechende Strategie, hätten Online-Casinos längst Wind davon bekommen. Wenn die Spieler nämlich mit Sicherheit gewinnen, bedeutet dies umgekehrt auch mit Sicherheit Verluste für den Betreiber.



Ein genaues Budget festlegen



Einer der wichtigsten Tipps für Anfänger im Bereich der Online-Casino-Spiele ist, sich ein entsprechendes Budget zu setzen. Es sollte immer nur mit dem Geld gespielt werden, das theoretisch auch verloren gehen kann. Fixe Budgets helfen dabei, das eigene Limit stets im Blick zu haben. Zudem sollte man sich bewusst sein, dass jede Glückssträhne einmal reißen wird. Wer also bereits ein ordentliches Plus gemacht hatte, sollte rechtzeitig aufhören.



Die Finanzen im Blick zu halten, ist auch hinsichtlich des Spielverhaltens wichtig. Es ist kein Geheimnis, dass Glücksspiel eine Abhängigkeit erzeugen kann. Wer von Beginn an bewusst spielt, schafft hier bereits eine gewisse Distanz. So bleibt das Online-Casino stets ein Zeitvertreib oder ein spaßiges Hobby. Immer mehr Betreiber bieten mittlerweile auch die Möglichkeit, sich ein Einzahlungslimit zu setzen. Wird dieses überschritten, kann kein Geld mehr aufgeladen werden. Dann ist eine Zwangspause angesagt.

