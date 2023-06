Tipps und Anbieter von Online-Glücksspielen

Branche 01.06.2023



Online-Glücksspiele im Internet haben in den vergangenen Jahren deutlich an Bekanntheit gewonnen und liegen vor allem bei jungen Erwachsenen im Trend.

Allein im Jahr 2021 ist die Branche des Glücksspiels in Europa um über 7 Prozent gewachsen, mit steigender Tendenz. Der Online-Sektor sticht dabei mit knapp 20 Prozent Wachstum hervor, was teilweise durch die Coronakrise und den Lockdown begünstigt wurde.



Laut der Auswertung einer Studie in Großbritannien geben Studenten im Schnitt fast 2.000 EUR jährlich für Glücksspiel im Internet aus. Bedenklich ist dabei, dass sich viele Befragte hierfür Geld leihen. Durch die regelmäßige Teilnahme am Glücksspiel kann teilweise das restliche Leben negativ beeinflusst werden. In Deutschland gelten Online-Casinos, Slotmaschinen, Wetten und weitere Glücksspielarten seit 2021 durch Gesetzesänderungen als legal. Damit eine Webseite im Netz Glücksspiele online anbieten darf, ist eine sogenannte Glücksspiellizenz der entsprechenden Glücksspielbehörde notwendig. Spieler müssen zudem auf den entsprechenden Webseiten seriöser Anbieter ausdrücklich auf die Gefahr hingewiesen werden, dass Glücksspiel süchtig machen kann.



Hinweise zum Online-Glücksspiel



Die Auswahl von Glücksspielanbietern ist riesig und es ist nicht einfach, einen geeigneten Anbieter auf Anhieb zu finden. Es kommt nicht selten vor, dass Betrüger im Internet versuchen, Nutzer mit illegalem Glücksspiel reinzulegen. Besitzt der Anbieter keine gültige Lizenz, kann das Geld unter Umständen zurückgefordert werden. Dies erweist sich allerdings häufig als besonders schwierig, da die Betrüger meist vom Ausland aus handeln. Daher gilt es sich vor der Anmeldung auf einer Glücksspielseite ausreichend über den Anbieter zu informieren. Es ist sicherzustellen, dass es sich um eine seriöse Webseite mit Glücksspiellizenz handelt. Als Nutzer sollten daher einige Richtlinien beachtet werden, damit betrügerische oder schlechte Anbieter direkt erkannt werden und man von diesen Seiten Abstand halten kann.



Erste Anzeichen für eine betrügerische Glücksspiel-Webseite sind nicht eindeutig formulierte AGB oder ungewöhnlich hohe Boni sowie Werbeaktionen. Weitere Hinweise für falsche Anbieter sind unbekannte Lizenzen und ein fehlendes Impressum. Es ist zudem sinnvoll als Nutzer den Anbieter zunächst zu recherchieren und sich in Casino-Foren bezüglich dubioser Webseiten zu informieren. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ebenfalls schnell Hinweise bei einem schlechten Anbieter zu finden. Hierbei gilt es auf Einzahlungsmöglichkeiten, Besonderheiten und Lizenzen zu achten. Bei einem seriösen Anbieter können beispielsweise nur Einzahlungen von einem Konto mit gleichem Namen getätigt werden. Weiterhin müssen die Nutzer auf der Webseite ausreichend darauf hingewiesen werden, dass Glücksspiel süchtig machen kann und auf eine Altersgrenze ab 18 Jahren eingeschränkt ist.



Glücksspielseite im Internet



Auf bingbong.de bekommen Nutzer eine große Auswahl an interessanten Spielen geboten. Der große Vorteil an Online-Casinospielen ist, dass diese leicht zu bedienen und besonders übersichtlich sind. Gleichzeitig haben die Spieler eine Chance auf sehenswerte Gewinne. Online-Automatenspiele unterliegen dabei dem Zufallsprinzip, welches per Zufallsgenerator eine Zahl der Spins generiert. Somit basiert das Spiel auf reinem Glück. Guthaben kann besonders einfach, schnell und ohne Gebühr per PayPal auf das Nutzerkonto eingezahlt werden.



Auf der Anbieterseite haben Nutzer die Möglichkeit während jeder Tageszeit bei über mehr als 100 Slots echtes Geld zu gewinnen. Das Spielen ist bereits mit einer Einzahlung von einem Euro möglich. Die Registrierung auf der Webseite ist kostenlos und wird aktuell mit einem Bonus und Freispielen belohnt. Zu den beliebtesten Spielen gehören unter anderem El Torero, Fruitinator, Ghost Slider oder Eye of Horus.

Foto: Angelov/Adobe Stock

