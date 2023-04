Games 15.04.2023

Caggtus Premiere in Leipzig

Die erste Auflage der Caggtus Leipzig, das neue Gaming-Festival, startete in Leipzig. Bis 16. April warteten unzählige Möglichkeiten zum mit- und gegeneinander spielen, packende Events, spannende Expo-Stände und vieles mehr auf die Besucher.

Eine Stream Area beherbergt bekannte und aufstrebende Creator, die sich auf persönliche Treffen mit ihren Fans freuen, und auf Deutschlands größter LAN-Party wird 68 Stunden lang durchgezockt.



'Gaming und Leipzig gehören einfach zusammen! Wir freuen uns riesig, die Community nach einer dreijährigen Pause wieder bei uns willkommen zu heißen. Mit der CAGGTUS als neuem Festival, das komplett von der Leipziger Messe in Eigenregie veranstaltet wird, rücken wir den Erlebnisfaktor in den Mittelpunkt', sagte Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe.



In der Entertainment Area in Halle 4 in Leipzig ist der Name Programm, denn hier steht pure Gaming-Unterhaltung im Mittelpunkt. Es wartet zum Beispiel eine Freeplay Area mit 60 vollausgestatteten Spielstationen und neun verschiedenen Spielen auf motivierte Zocker, die sich sogar in Turnieren messen können. Hier stehen unter anderem alle Teile des Klassikers Mario Kart sowie für angehende Ökobauern Farming Simulators bereit.



Weitere Highlights sind die Retro Area mit Konsolen und Heimcomputern aus vergangenen Tagen, die digitale Fußball-Erlebnis Arena und das Indie Village, in dem unabhängige Entwickler aus Mitteldeutschland ihre Spiele vorstellen. Wer das heimische Gaming-Erlebnis auf ein neues Level bringen möchte, kann sich auf tolle Schnäppchen im CAGGTUS-Store powered by Caseking.de freuen. Produkthighlights rund um Hardware, Peripherie und Gaming-Chairs warten außerdem bei Samsung, nyfter, LC-Power und Maxnomic. Was Hardware und echte Handwerkskunst miteinander zu tun haben, können die Besucher bei der Deutschen Casemod Meisterschaft (DCMM) erfahren. Ein Event Stage bietet außerdem ein aufregendes Programm - unter anderem mit dem Finale des Community Clashes der 'Rentner'-Legenden von NNO und einem großen Cosplay Contest.



Die Stream Area versammelt über 20 bekannte Twitch-Creator, sich darauf freuen, ihre Fans persönlich zu treffen. Eines der Highlights ist das legendäre Brainlag-Quiz von Vlesk. Mit dabei sind außerdem Community-Lieblinge wie Rumathra, Razzortainment, Maty, Sana, AnniTheDuck und viele mehr.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Termin #Messe #Leipzig







Auch interessant!

Wieder Gaming in Leipzig

In Leipzig wird wieder gezockt! Vom 14. bis 16. April 2023 feiert die CAGGTUS Leipzig auf der Leipziger M...



Games Convention 2010 beendet

Die GC Online 2010 in Leipzig geht zu Ende, ohne von vielen Gamern überhaupt wahrgenommen worden zu sein....



Games Convention wird zur GamesCom

Wir berichteten über den bevorstehenden Wechsel nach Köln und die Probleme mit dem Titel der Games Conven...



Games Convention in Leipzig

Seit Donnerstag hat die Leipziger Spielemesse Games Convention (GC) ihre Pforten geöffnet. Auf 40.000 Qua...



80.000 Besucher bei 1. Games Convention

Mit rund 80.000 Besuchern ist am Sonntag die erste europäische Messe für Computerspiele Games Convention ...