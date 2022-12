Branche 10.12.2022

Wieder Gaming in Leipzig In Leipzig wird wieder gezockt! Vom 14. bis 16. April 2023 feiert die CAGGTUS Leipzig auf der Leipziger Messe ihre Premiere, ein dreitägiges Gaming-Festival von der Community für die Community. Auf der Veranstaltung dreht sich alles um das gemeinsame Erleben von Spielen und Gaming-Kultur - von gegeneinander Spielen über ausgelassenes Feiern bis hin zum Treffen mit Gleichgesinnten und Idolen. Das Festival gliedert sich in drei Bestandteile: die Entertainment Area mit interaktiven Bereichen, eine LAN-Party in einer eigenen Halle sowie eine Stream Area mit spannenden Formaten samt aufstrebenden Creatorn. Die Tore der CAGGTUS stehen Gaming-Begeisterten ab 12 Jahren offen, für die LAN-Party gilt ein Mindestalter von 18 Jahren. Der Ticketverkauf für die CAGGTUS-Premiere startete vor kurzem.



Der Name CAGGTUS greift ein Element auf, das sich im Laufe der Jahre zum Kultobjekt in Leipzig entwickelt hat: Den Kaktus, den die Spieler in vielen Formen und Farben buchen konnten, um während der Festivallaufzeit einen weiteren Begleiter an ihrer Seite zu haben. Drei hochkarätige Partner konnten bereits für die CAGGTUS-Premiere gewonnen werden. Neben Red Bull, als exklusiver Partner für Energy-Drinks, findet auch die langjährige Zusammenarbeit mit Samsung, einem der weltweit wichtigsten Player im Bereich hochwertiger und innovativer Gaming-Hardware, sowie Schenker Technologies/XMG, dem Leipziger Hersteller von High-End-Gaming-Hardware, ihre Fortsetzung.



In der Entertainment Area haben Besucher die Möglichkeit, ein unvergessliches Wochenende auf der CAGGTUS zu verbringen. In Freeplay-Bereichen finden sie voll ausgestattete Gaming-Plätze vor, an denen sie Spiele testen oder an Turnieren teilnehmen können. Auf einer großen Bühne erwartet das Publikum eine Reihe an Höhepunkten - angefangen vom legendären Cosplay-Contest bis hin zu spannenden Showmatches und interessanten Talkrunden. Die neueste Hardware, angesagte Spiele und vieles mehr können Gaming-Begeisterte an den Ständen der Aussteller auf der Expo in Augenschein nehmen. In der FPV Arena steigen Besucher mit Hilfe einer VR-Brille virtuell in die Cockpits von Race-Drohnen und Autos und erleben spektakuläre Flug- und Fahrmanöver, als würden sie selbst im Cockpit sitzen. Imposante Hardware-Kunstwerke stehen im Mittelpunkt der Deutschen Casemod Meisterschaft (DCMM), bei der aus handelsüblichen oder selbst konstruierten PC-Gehäusen unvergleichliche Unikate entstehen.



Die LAN Area der CAGGTUS wird Spielern in einer eigenen Halle genügend Platz und die gewohnt hohe Qualität in Sachen IT-Infrastruktur bieten. In zahlreichen Turnieren warten attraktive Preise und nicht zuletzt Ruhm und Ehre. Für heimischen Komfort im Festivaltrubel sorgen zahlreiche Sonderaktionen wie Hardwareverleih, Lounge samt Bar und analoge Contests.



In einem eigenen Bereich innerhalb der Entertainment Area ist die Stream Area angesiedelt. Mit Partnern aus der Branche werden hier eigene Formate entwickelt, in denen bekannte Streamer live von der CAGGTUS senden. Über einen 'How to Stream'-Bereich soll aber auch Neulingen das Thema Streaming samt der technischen und inhaltlichen Herausforderungen näher gebracht werden. Dabei wird man auch die Möglichkeit haben, die eigenen Idole zu treffen. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Messe #Leipzig #Gaming #2023





