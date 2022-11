Aktuell 03.11.2022

Fit mit Games

Computer- und Videospiele, die sich nur mit Bewegung meistern lassen und damit die Fitness fördern, überzeugen rund jeden zweiten Menschen.

Laut einer Umfrage des game - Verband der deutschen Games-Branche in Zusammenarbeit mit dem Researcher YouGov hat fast ein Drittel schon einmal Games gespielt, die die körperliche Fitness unterstützen. Und weitere 17 Prozent sind an solchen Spielen interessiert.



'Games für die körperliche Fitness stehen bei Jung und Alt hoch im Kurs, denn sie machen nicht nur Spaß, sondern motivieren zum Sport treiben. Es gibt bereits ein vielfältiges Angebot an Spielen, die unterschiedlichste Sportarten und -aktivitäten simulieren und für die ich mich körperlich betätigen muss. So wird das Tennisturnier im eigenen Wohnzimmer möglich, genauso wie eine Runde Volleyball mit Freunden oder das Erlernen einer kompletten Tanzchoreografie', sagt game-Chef Felix Falk.



Mehr als ein Drittel der 16- bis 24-Jährigen (38 Prozent) und über die Hälfte der 25- bis 34-Jährigen (52 Prozent) in Deutschland sind mithilfe von Games körperlich aktiv und waren es schon einmal. Doch auch für die Älteren bieten die gamifizierten Übungen eine spannende Alternative: So hält sich rund jeder beziehungsweise jede Sechste (16 Prozent) über 55 Jahren mit solchen Games bereits fit und jeder beziehungsweise jede Siebte (14 Prozent) hätte künftig daran Interesse.

pte/red

