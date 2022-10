Service 17.10.2022



Sicher Spielen im Internet - darauf kommt es wirklich an!

Das Internet ist mittlerweile zur echten Unterhaltungszone in der Freizeit aufgestiegen. Besonders Online-Games und Spiele-Plattformen im World Wide Web liegen dabei voll im Trend.

So können Hobbygamer aus einer Vielzahl von Spielen im Internet auswählen. Doch sollte dabei die Sicherheit nicht vernachlässigt werden. Die meisten Internetnutzer tauchen völlig ungeschützt in die digitale Gaming-Welt ab. Dabei ist es gar nicht so schwer einen entsprechenden Schutz beim Zocken im Internet herzustellen.



Wer auf ein paar entscheidende Faktoren achtet, schafft es das Spielerlebnis im Online-Bereich deutlich sicherer zu gestalten. Denn viele Cyberkriminelle haben es mittlerweile nicht mehr nur auf große Unternehmen und mittelständische Betriebe abgesehen, sondern stellen auch Privatpersonen immer häufiger eine Falle, um in den Besitz von sensiblen Daten zu können. So gilt es sich vor der nächsten Runde beim Online-Gaming über die eigenen Sicherheitsmaßnahmen bewusst zu werden und mögliche Lücken zu erkennen, um das Spielen im Internet deutlich sicherer zu gestalten.



Aus diesem Grund haben wir Ihnen hier einen Ratgeber erstellt, der Sie mit verschiedenen Tipps und Tricks unterstützt, um die Sicherheit beim Online-Gaming auf einem hohen Level zu halten. Auf diese Weise wird es möglich einer Vielzahl von Gefahren im Netz aus dem Weg zu gehen.



Nur auf zertifizierten Plattformen spielen



Die meisten Menschen schenken dem Internet kein Vertrauen, so dass große Skepsis über die Sicherheit beim Zugang ins World Wide Web herrscht. Dennoch verzichtet ein Großteil aller Gamer auf wichtige Sicherheitsmaßnahmen, die das Gaming-Erlebnis deutlich sicherer gestalten können. Gerade bei Browser-Games oder Plattformen für digitales Glücksspiel sollte man sich genau mit dem Anbieter auseinandersetzen. Dabei steigt besonders die Nachfrage für Lotto im Internet.



Auch hier haben Internetnutzer die Wahl zwischen vielen verschiedenen Plattformen, doch ist nicht längst jede Plattform bedenkenlos zu empfehlen. Um tatsächlich sicher im digitalen Lotto zu spielen, sollte man auf Zertifikate, Prüfsiegel und Lizenzen achten. Als ein der größten digitalen Lotterieannahmestellen im Internet gilt das Portal von Lottoland.at. Hier können sich Spieler sicher sein, dass alles mit rechten Dingen zugeht und eine Gewinnausschüttung im Falle eines Gewinns erfolgt. Auf diese Weise gelingt es seinen Tippschein ohne schlechtes Gewissen und ganz bequem im Internet auszufüllen.





Auf die Bewertungen anderer Gamer achten



Um ausschließlich seriöse Quellen für den Spielspaß im Internet zu nutzen, kann es sich lohnen einen Blick auf die Bewertungen anderer Gamer zu werfen. Eine kurze Recherche über die Erfahrungen auf einer Gaming-Plattform, einer Spiel-App oder anderer Online-Spiele kann Aufschluss darüber geben, ob es sich um einen seriösen Anbieter handelt oder nicht. So gelingt es schnell herauszufinden, ob es schon negative Erfahrungen mit einem Anbieter im Internet gibt.



Die Sicherheit von Smartphone und Co. verbessern



Computerspiele haben nur einen schwachen Einfluss auf das Sozialverhalten, so dass kleine Spiele auf dem Smartphone mittlerweile in der breiten Masse der Gesellschaft angekommen sind. Um das Spielvergnügen allerdings sicher zu gestalten, gilt es auch die Sicherheit der Endgeräte zu achten.



Sowohl das Smartphone als auch das Tablet oder der Computer haben oftmals einige Schwachstellen, die sich allerdings durch die richtige Software deutlich abmildern lassen. Um es Cyberkriminellen schwer zu machen, sollte man deshalb unbedingt auf ein Antivirusprogramm und eine Firewall setzen.

