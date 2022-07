Branche 19.07.2022

Risiko Glücksspiel

Weltweit hat einer von 400 Erwachsenen entweder in den letzten zwölf Monaten oder vorher in seinem Leben Hilfe bei Problemen mit dem Glücksspiel gesucht.

Das entspricht 0,23 Prozent der Bevölkerung. Zu diesem Ergebnis ist eine Bericht unter Leitung der University of Auckland gekommen. Dafür wurden Befunde von 24 internationalen Studien zusammengeführt. Die Forschungsergebnisse wurden im Fachmagazin 'Addiction' veröffentlicht.



Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 0,1 und 5,8 Prozent der Bevölkerung Schwierigkeiten mit dem Glücksspiel haben. Die Forschungsergebnisse machen bei den Betroffenen einen großen Bedarf an Unterstützung sichtbar. Glücksspiel wird international zunehmend als Problem der öffentlichen Gesundheit angesehen. Heute machen viele Länder Hilfsangebote für Betroffene. Dazu gehören professionelle Behandlung, nicht-professionelle Hilfe und Selbsthilfe. Es ist eine Herausforderung, die Hilfe jenen Menschen zukommen zu lassen, die sie wirklich brauchen.



Die Übersicht zeigt auch, dass die Suche nach Hilfe bei jenen Menschen größer war, die stärker betroffen waren. Rund eine von 25 Personen mit einem moderaten Glücksspiel-Risiko hatte um Hilfe ersucht. Bei Menschen mit schweren Problemen lag dieser Wert bei 20 Prozent.

pte/red

