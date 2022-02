Games 20.01.2022

KI-Egoshooter mit AR

Das italienische Unternehmen AR's Games hat mit 'The Real Tournament' ngekündigt. Dieser verspricht Usern die Möglichkeit, jeden Ort der Welt zur AR-Kampfarena für sich und ihre Freunde zu machen.

Dem Unternehmen zufolge soll es bald eine Demo-Version geben, eine Crowdfunding-Kampagne dann die Finalisierung des Projekts ermöglichen. ''The Real Tournament' ist die erste App, die das Smartphone in einen Lasertag verwandelt, indem sie die Telefonkamera und hochmoderne, auf KI basierende Computer-Vision-Algorithmen nutzt', beschreibt AR's Games in einer Aussendung. Eben das verspricht die Möglichkeit, jeden beliebigen Ort in eine echte Kampfarena zu verwandeln, in der sich Nutzer mit ihren Freunde Gefechte liefern können. Das eigene Smartphone dient dabei mit seiner Kamera praktisch als Zielsucher und virtuelle Waffe für die AR-Gefechte.



Den bisher veröffentlichten Vorschauen nach wird der AR-Egoshooter diverse genretypische Features wie unterschiedliche Klassen und diverse Spielmodi vom Jeder-gegen-jeden-Klassiker 'King of the Hill' bis zum 'Team Deathmatch' bieten. Dank smarter Features soll die Smartphone-Waffe dabei eine viel größere Reichweite als klassisches Lasertag bieten. Proprietäre neuronale Netze ermöglichen dabei laut dem Unternehmen eine Zielfindung und -erkennung.



Wenngleich The Real Tournament KI nutzen soll, um Mitspieler im Kamera-Blickfeld zu finden und zu erkennen, versichert AR's Games, dass diese Bilder nie in irgendeiner Form weitergegeben werden. Ob das wirklich stimmt, bleibt freilich abzuwarten. Denn so spannend das veröffentlichte Vorschau-Video auch ist, so vage sind bislang entscheidende Details. Die Veröffentlichung einer Demo-Version 'wird bald erwartet', so das Unternehmen. Offenbar soll Crowdfunding dann die Fertigstellung ermöglichen. Wann genau der KI-AR-Egoshooter demnach wirklich starten mag, bleibt somit vorerst offen.

pte/red

