Branche 06.10.2021

Spielwaren und Games

Fans von 'Pokémon', 'Super Mario', 'Minecraft', 'Fortnite' und Co bescheren der Games-Branche mit ihrem Interesse an Spielwaren-Artikeln auf der Basis von Videospiel-Lizenzen lukrative Einnahmen.

Laut einer neuen Erhebung von game - Verband der deutschen Games-Branche wurden mit dieser Art von Produkten allein im Jahr 2020 rund 82 Mio. Euro in Deutschland umgesetzt; das entspricht einem Plus von 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



'Die Auswahl, die es heute an Spielwaren-Artikeln zu Games gibt, ist über die Jahre immens gewachsen. Ob 'Doom' als Brettspiel oder 'Super Mario' als Lego-Set: Games-Marken werden in der analogen Spiele-Welt immer beliebter. Das zeigt nicht nur der wachsende Umsatz mit ihnen, sondern auch ein Blick in die Neuheiten-Listen und Spielzeug-Trends. Der Grund dafür ist klar: Games sind heute ganz selbstverständlicher und besonders wichtiger Bestandteil der Lebensrealität, gerade von Kindern und Jugendlichen', so game-Geschäftsführer Felix Falk.



Auch der starke Anstieg im Markt für Games-Literatur im vergangenen Jahr zeigt laut der Erhebung auf Basis von Daten der npdgroup das stetig wachsende Interesse an Games und der Games-Kultur. So wurden in Deutschland 2020 rund 24 Mio. Euro mit Büchern, Comics, Zeitschriften oder Hörbüchern zu und über Games umgesetzt, wie der game im Juni dieses Jahres bekannt gab. Verglichen mit 2019 ist das ein Plus von 14 Prozent; damals lag der Umsatz mit Games-Literatur noch bei 21 Mio. Euro.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Merchandising #Games #Umsatz







Auch interessant!

1. Vienna Comix Market

Die Vienna Comix findet zwei Mal im Jahr statt: Zur Einstimmung auf die Hauptveranstaltung im kommenden H...



Star Wars 7 - die Macht erwacht wieder

Abrams Star Wars VII war heiß erwartet und schon vorab analysiert worden. Unser Urteil nach der Premiere ...



Rock und Metal-Merchandise

Mit einem eigenen Shop für Rockfans zeigt sich Amazon von der besten Seite. Klassiker in T-Shirt-Form mac...