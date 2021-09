Aktuelles 23.09.2021

Verflucht: Rainbow Six Siege In Online-Games geht es oft um Aktionen pro Minute, doch dazu kommen in diesem Zeitraum oft auch reichlich Schimpfwörter. Fast 15 sind es im Fall von 'Tom Clancy's Rainbow Six Siege', so eine Analyse von Gaming-Streams des britischen Glücksspielanbieters Buzz Bingo. Damit hat der Shooter den derzeit wohl toxischsten Voice Chat im Gaming. PC-Spieler wiederum fluchen demnach mehr als Konsolen-Gamer. Der Franko-Kanadier 'xQc' holte den Titel des größten Schandmauls unter den bekannten Games-Streamern.



Buzz Bingo hat über 25 Stunden an Twitch- und YouTube-Gaming-Streams bekannter Streamer zu beliebten Titeln untersucht, um aufzudecken, bei welchen Games im Voice Chat am meisten geflucht wird. Mit 584 Schimpfwörtern pro Stunde holte der Shooter 'Rainbox Six Siege' die Schimpf-Krone, noch vor König Fußball in Form von 'IFA 21' (552 Flüche pro Stunde). Mit 'Call of Duty: Warzone', 'Halo: The Master Chief Collection' (MCC) und 'GTA V' runden drei weitere Action-Titel die Top-5 der schmutzigsten Streams ab.



Die Analyse hat auch ergeben, dass PC-User die ärgsten Schandmäuler unter den Gamern sind. Streams von PC-Spiele-Sessions bringen es nämlich im Schnitt auf 380 Schimpfwörter pro Stunde. Nur knapp dahinter folgen Xbox-Gamer, während Spielefans auf der PlayStation mit 'nur' 332 Flüchen pro Stunde noch am zivilisiertesten erscheinen. Allerdings besteht hier womöglich ein Zusammenhang damit, dass manche beliebte Games mit relativ hohen Fluchraten wie die MCC nur auf den Microsoft-Plattformen verfügbar sind.



Unter den erfassten Streamern war 'xQc' mit 308 Flüchen pro Stunde das größte Schandmaul. Das verblüfft nicht, umfasst seine Akte doch einen 'League of Legends'-Bann wegen allzu üblen Chat-Verhaltens und diverse andere zeitweilige Account-Sperren, etwa bei 'Overwatch' und Twitch. Eher überraschend ist da, dass der aufgrund mancher Chat-Aussagen ebenfalls umstrittene 'PewDiePie' mit weniger als einem Schimpfwort pro Minute laut Buzz-Bingo-Analyse derzeit der sauberste der bekannten Streamer ist. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Games #Streaming #Sprache #Fluch #Schimpfwörter





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Online-Hass in der Politik

Britische Parlamentarier (MPs), die einer ethnischen Minderheit angehören, ernten bis zu 165 Prozent mehr...



Twitter Safety Mode

Die US-Mikroblogging-Plattform Twitter plant einen 'Safety Mode', der für individuelle User automatisch A...



Marke oder Schimpfwort?

Gewagte Markennamen, gerne auch mit Schimpfwörtern versehen, sind im Aufwind. Wie die New York Times beri...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: