Top 5 der Echtzeit-Strategiespiele für den PC

Strategiespiele liegen voll im Trend, wobei Echtzeit-Strategiespiele für einen besonderen Reiz sorgen. Doch welche Echtzeit-Strategiespiele sind zur Zeit besonders angesagt und beliebt?

In diesem Artikel werden die Top 5 der Echtzeit-Strategiespiele für den PC vorgestellt.



Age of Empires 4



Es handelt sich um den bereits 4. Teil der Age of Empires-Reihe. Nachdem Teil 1 und 2 in HD aufgehübscht wurden, erhält man nun mit AoE 4 ein ganz neues Age of Empires. Die Grafik wurde verbessert, es gibt noch mehr Details und das Gameplay wurde ebenfalls modernisiert. Der vermutliche neue Klassiker wird im am 28. Oktober 2021 erscheinen. Fans der Reihe warten schon gebannt.



Stronghold: Warlords



Die Stronghold-Serie zählt ebenfalls zu den Evergreens und erfreut sich auch Jahre nach den Vorgängern größter Beliebtheit. Stronghold: Warlords ist seit Anfang 2021 auf dem Markt und spielt dieses Mal im Nahen Osten. Der Spieler muss sich unter anderem gegen Samurai und Mongolen verteidigen. Neben einem Mehrspieler-Modus warten 31 Kampagnen auf den Spieler. Die Grafik ist natürlich voll und ganz auf der Höhe der Zeit und das Gameplay kann mit den Vorgängern locker mithalten.





Echtzeitgaming gegen Langeweile Foto: Drobot Dean / Adobe Stock



Keine Lust auf Strategie-Spiele?



Builders of Egypt



Builders of Egypt erinnert auf den ersten Blick ein wenig an Sim City. Man muss eine Stadt im Alten Ägypten aufbauen. Es geht aber nicht nur darum, die Straßen richtig zu ziehen, sondern auch darum, die Gebäude möglichst effizient auszurichten. Darüber hinaus muss man die Stadt gegen Feinde schützen. Ein durchaus spannendes Spielekonzept, das mit toller Grafik und einem erstklassigen Gameplay gepaart wurde.



King Arthur Knight's Tale



Weiter geht es mit King Arthur Knight's Tale: Es handelt sich ebenfalls um ein Echtzeit-Strategiespiel, das allerdings eher im Gewand eines taktischen RPG daherkommt. Der Spieler muss seine Soldaten durch das mittelalterliche England steuern, Ländereien erobern, Schlachten in Echtzeit schlagen und natürlich, wie der Name schon sagt, am Ende an der Tafelrunde von King Arthur teilnehmen. Ein spannendes Spiel mit einem tollen Konzept. Die Grafik ist mehr als zeitgemäß, dafür aber auch sehr rechenintensiv: Es werden eine Nvidia GTX 1060 6GB-Grafikkarte, 16GB Ram und mindestens eine Intel i7-CPU empfohlen.



Humankind



Humankind versteht sich als Alternative zur beliebten Civilization-Reihe und hat sich damit Großes vorgenommen: Ganz klassisch beginnt man mit einigen Arbeitern in der Steinzeit und kann sich dann im Laufe der Jahre von Epoche zu Epoche arbeiten. Das Gameplay ist etwas anders als bei Civilization, aber man kann sich schnell einarbeiten. Die Grafik ist sehr gelungen und somit bleibt nur die Empfehlung, diesem Neuling eine Chance zu geben.



Fazit: Seit Command & Conquer und Age of Empires 1 sind bereits etliche Jahre vergangen. Dennoch haben Echtzeit-Strategiespiele immer noch einen ganz besonderen Reiz. Auch wer keine Lust mehr auf Fortnite und Konsorten hat, sollte mit diesen Top-Titeln dem Genre eine Chance geben. Mit den Top 5 der Echtzeit-Strategiespiele erhält man neues Futter für den Gamer-PC!

