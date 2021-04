Aktuelles 31.03.2021

Games aus dem Netz werden erwachsen

Cloud Gaming wird dieses Jahr den Umsatz gegenüber 2020 mehr als verdoppeln und damit erstmals zum Milliardenmarkt werden.

Das prognostiziert der Games-Branchenanalyst Newzoo in einer aktuellen Studie. Der Boom dürfte auch in den kommenden Jahren weiter anhalten, der Umsatz mit 2023 sogar auf über fünf Mrd. Dollar steigen.



Cloud Gaming ermöglicht Nutzern, dank Cloud Computing aufwendige Spiele 'on demand' ohne lokale Installation zu spielen, teils auch auf dem Smartphone. Damit haben Anbieter 2020 laut Newzoo bereits 633 Mio. Dollar Umsatz gemacht. Das Interesse unter Konsumenten steigt den Analysten zufolge unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie, sodass es bis Jahresende 23,7 Mio. Nutzer geben dürfte, die für Cloud-Gaming-Dienste zahlen. Der Jahresumsatz wird sich damit wohl mehr als verdoppeln, auf 1,44 Mrd. Dollar.



Das Wachstum wird auch dadurch begünstigt, dass Unternehmen wie Amazon, Facebook und Microsoft zunehmend in entsprechende Cloud-Dienste investieren. Da Technologie und Infrastruktur in den kommenden Jahren weiter reifen und die Angebote noch vielfältiger werden sollten, dürfte das Wachstum laut Newzoo bis 2023 rasant weitergehen. Der Jahresumsatz könnte dann bereits über 5,1 Mrd. Dollar betragen. Cloud Gaming sei definitiv angekommen und werde weiter an Bedeutung gewinnen.

pte/red

