Mobile Gaming geht zurück

Apple-User werden ab dem Jahr 2024 mehr Geld für Apps mit Fokus auf Lifestyle-Funktionen wie Gesundheit oder Fitness ausgeben als für Gaming-Anwendungen.

So lautet die Prognose der Analytics-Plattform Sensor Tower. Vor der Corona-Pandemie waren Videospiele im App Store noch der Spitzenreiter, jedoch machen die wiederholten Lockdowns andere Anwendungen zunehmend populärer.



'Für viele Menschen ist die Corona-Zeit eine Sinnkrise. Durch die Lockdowns überdenken sie ihre Prioritäten und ändern ihre Gewohnheiten. Gesundheit und Wohlbefinden ist den meisten einfach wichtiger als die oberflächliche Zerstreuung. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass die Menschen in Zeiten des Home-Office an Bewegungsmangel leiden und zum Ausgleich den Sport in der Natur für sich entdeckt haben. Die neuen Gewohnheiten haben auch einen Einfluss auf die Auswahl der Apps. Weil Menschen neue Gewohnheiten nur schwer wieder ablegen, wird sich dieser Trend vermutlich auch in Zukunft fortsetzen', sagt Digitalisierungsexpertin Carmen Hentschel im pressetext-Interview.



Laut Sensor Tower werden Konsumenten in den kommenden fünf Jahren weltweit etwa 270 Mrd. Dollar für mobile Apps ausgeben. Dabei werden mehr Downloads im App Store als im Android-Gegenstück Google Play stattfinden. Gaming-Apps machen im Jahr 2025 nur noch 42 Prozent der Apple-Käufe aus. Auf Google Play dagegen bleiben Videospiele mit einem Anteil von 71 Prozent weiter die Nummer eins.



Die beliebtesten Anwendungen werden in den Bereichen Fitness, Gesundheit, Business und Bildung liegen. Europa wird Sensor Tower zufolge 2025 der wichtigste Markt für Apps sein und sogar die USA und Asien übertreffen. Die Downloads werden hier von 28,4 Mrd. im Jahr 2020 auf 36,9 Mrd. steigen. Der Umsatz wird sich etwa 42 Mrd. Dollar verdoppeln.

