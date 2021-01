Branche 18.01.2021

50% mehr Spielzeit

Gamer haben 2020 auf der Plattform Steam des US-Spieleentwicklers Valve ungefähr 31,3 Mrd. Stunden verbracht.

Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von mehr als 50 Prozent. In der Corona-Zeit hat Steam außerdem deutlich mehr neue Nutzer gewonnen. Jeden Monat haben durchschnittlich 2,6 Mio. Menschen zum ersten Mal ein Spiel auf der Plattform gekauft.



'Steam hat schon vor den Lockdowns ein signifikantes Wachstum erfahren. Aber die Spielzeit ist in die Höhe geschossen, als die Menschen zuhause bleiben mussten. Viel mehr Kunden haben Games gekauft und gespielt', heißt es von Valve. Jeden Monat hat die Gaming-Plattform mittlerweile etwa 120,4 Mio. aktive Anwender.



Täglich benutzen durchschnittlich 62,6 Mio. Menschen Steam. Die Videospiel-Käufe haben sich auf der Plattform im Vergleich zum Jahr 2019 um 21,4 Prozent erhöht. Stark erhöht hat sich auch die Zahl der VR-Spieler. Die Verkäufe von Games haben sich in diesem Bereich um 71 Prozent gesteigert, die Spielzeit um 30 Prozent.



Für das Jahr 2021 hat Valve bereits große Pläne. Unter anderem soll Steam bald auch nach China kommen. User der mobilen App der Plattform sollen in Zukunft einen einfacheren Login-Zugang erhalten. Außerdem denkt Valve darüber nach, ein neues Belohnungsprogramm für Steam-Anwender zu starten.

