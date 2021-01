Aktuelles 14.01.2021

eSport ist bereits Massenphänomen

Zu diesem Ergebnis kommt der Verband der deutschen Games-Branche, game, auf Basis repräsentativer Umfragedaten des Meinungsforschungsinstituts YouGov.

E-Sport wird in Deutschland zum gesellschaftlichen Massenphänomen: Rund zwei Drittel der Bundesbürger haben bereits davon gehört. Das entspricht rund 45 Mio. Menschen. Vor einem Jahr war es erst rund jeder zweite Deutsche.



'E-Sport ist auch in Deutschland längst ein Massenphänomen, das weit über die Kernzielgruppe hinaus bekannt ist', sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. 'Der digitale Sport bietet auch fernab professioneller E-Sport-Teams und internationaler Turniere große Chancen für Deutschland. Denn bereits heute trainieren täglich Millionen von E-Sport-Amateuren und messen sich online miteinander. Das unterstreicht, warum die Anerkennung der Gemeinnützigkeit für E-Sport-Vereine durch die Bundesregierung so wichtig ist.'



Bereits Ende Oktober hatte der game die Ergebnisse einer E-Sport-Umfrage publiziert: Danach könnten auch die Olympischen Spiele mehr junge Zuschauer gewinnen, wenn der digitale Sport Teil des Programms wäre. Das glauben zumindest mehr als 28 Mio. Menschen in Deutschland. Besonders groß fällt die Zustimmung bei den 16- bis 24-Jährigen aus: 63 Prozent glauben, dass der digitale Sport helfen kann, das Interesse an den Olympischen Spielen bei den Jüngeren zu steigern.

