Handy/Smartphone 07.01.2021

Minecraft Earth wird aufgelassen

Microsoft bzw. Majong haben bekannt gegeben, dass die Variante von Minecraft, die Pokemon Go nacheiferte, eingestellt wird.

Minecraft Earth sollte die ganze Welt in Minecraft einbinden, so wie Pokemon Go es getan hat. Während Pokemon Go allerdings auf die Straßen kam, machte die Corona-Pandemie dem wilden Treiben in Minecraft Earth einen Strich durch die Rechnung: Im Lockdown die Menschen in die Straßen zu treiben, war einfach nicht möglich.



Das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille, denn auch der restliche 'Erfolg' von Minecraft Earth war nicht so, dass sich ein Betrieb der weiteren Entwicklung sich ausgezahlt hätte. Doch Microsoft beendet das Experiment nicht einfach, sondern läßt die letzten Monate all das, was bisher kostenpflichtig war oder überhaupt nicht einmal noch veröffentlicht war, frei spielen. User können es also noch einmal so richtig krachen lassen, bis die Server abgeschaltet werden. Solange es Corona zuläßt natürlich.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Minecraft #Earth #Pokemon #AR #VR #Smartphones #Corona







Auch interessant!

3D wird Content-Megatrend 2020

Nach flachen und fließenden Designs dürfte künftig wieder die Dreidimensionalität dominieren. Sich jetzt ...



Mit AR durch Minecraft Earth

Ein kurzes Gameplay zeigt, wie Augmented Reality am Smartphone eingesetzt wird, um die Welt von Minecraft...



Minecraft Earth startet bald

Die Kombination aus Pokemon Go und Minecraft heißt Minecraft Earth. Und das Spiel soll schon in Kürze ein...



Versicherung warnt vor Pokemon Go

Mehr als 100 Millionen Menschen spielen es weltweit, in Parks, auf der Straße, in Einkaufszentren. Aber a...