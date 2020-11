Branche 06.11.2020

Beta-Playtest bei Steam

Mit dem neuen Feature 'Playtest' erleichtert es der US-Spieleentwickler Valve Usern seiner Gaming-Plattform Steam bald, Videospiele in ihrer Beta-Version zu testen.

Entwickler können dadurch auf ihrer Steam-Seite direkt PC-Spieler einladen und bestimmen, wer Zugang zum Probe-Gaming hat. 'Entwickler können Spieler zu Tests einladen, ohne Zugangsschlüssel oder Verteilerlisten organisieren zu müssen. Sie haben die Kontrolle darüber, wie viele Gamer den Zugang erhalten, wann sie mehr Teilnehmer hinzufügen, wann die Testphase anfängt und wann sie endet', heißt es von Valve. Playtests sollen es leichter machen, die Spieleerfahrung zu optimieren und festzustellen, wer an einem Game besonders viel Interesse hat.



Playtests sind sowohl für Entwickler als auch Steam-User kostenlos erhältlich. Die Spiele-Produzenten können den Test offen bekanntgeben. Gamer können sich dann dafür anmelden und in eine digitale Warteschlange einreihen. Dann entscheiden die Entwickler, wer an der Probe teilnehmen darf. Sie können auch individuelle Spieler manuell einladen.



Bereits jetzt haben Produzenten mithilfe von Demos, 'Early Access'-Tests oder eigenen Beta-Schlüsseln die Möglichkeit, eine Probephase für ihre Spiele durchzuführen. Diese beiden Möglichkeiten können laut 'Engadget' aber kompliziert sein, außerdem sind Spieler dadurch für Online-Betrüger anfälliger. Die beiden Tools bleiben laut Valve aber weiterhin bestehen.

pte/red

