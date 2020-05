21.05.2020



Online-Casino bietet große Abwechslung

Coole Online-Games mit Nervenkitzel - Online-Casinos bieten viele Möglichkeiten: Online-Casinos haben mittlerweile eine große Vielfalt. Doch wie sieht diese im Detail aus und was ist dabei genau zu beachten?

Online-Casinos sind ein schierer Pool aus Möglichkeiten. Je tiefer man schöpft, desto mehr findet ein Spieler auch. Durch die fehlende örtliche Begrenzung können Online-Casinos unglaublich viele Slots, Tische und sonstige Games anbieten, sodass jeder etwas für sich findet. Aber wie steht es um den Nervenkitzel und was erwartet Spieler?







Abbildung 1: In einem guten Online-Casino wird neben coolen Spielen auch Nervenkitzel geboten. Die Auswahl differiert jedoch je nach Anbieter. Bildquelle: AidanHowe / Pixabay.com



Live-Spiele: Casino-Atmosphäre im Wohnzimmer



Ein Online Casino holt das echte Casinofeeling ins Wohnzimmer. Zwar ist die VR-Technik noch nicht weit verbreitet, doch schadet das der Atmosphäre nicht. Online können Spieler grundsätzlich zwischen rein digitalen Klassikern wählen oder aber, sie entscheiden sich für Live-Spiele.



Im Live-Casino spielt der Spieler an einem echten Tisch. Der Clou ist, dass dieser Tisch irgendwo auf der Welt steht und von einer echten Person bedient wird. Poker, BlackJack und natürlich Roulette sind dafür prädestiniert. Via Live-Cam sieht der Spieler, was vor Ort geschieht und legt wahlweise seine Karten oder positioniert die Kugel. Diese Art des Onlinespiels hat einen besonderen Reiz, denn wer schafft es schon, zwischen Monte Carlo und Las Vegas hin und her zu wechseln? Für ein Spielchen zwischendurch auf jeden Fall eine sehr reizvolle Möglichkeit. Hier sollte man allerdings darauf achten, es nicht zu übertreiben.



Slots: Der Daddelspaß für zu Hause



Die Automatenspiele erlebten im Online-Casino ihr absolutes Revival. Die Klassiker, die seit Jahrzehnten aus Spielhallen bekannt sind, wurden längst digitalisiert, zudem entwickeln Softwarefirmen regelmäßig neue Slots. Die Vorteile des Internets liegen klar auf der Hand:



Keine Einschränkung – jedes örtliche Casino hat das Problem, dass nur eine gewisse Anzahl an Automaten hineinpassen. Online ist dieses Platzproblem schlichtweg nicht vorhanden, denn neue Automaten benötigen nur den Platz von einigen Zeilen Code.

– jedes örtliche Casino hat das Problem, dass nur eine gewisse Anzahl an Automaten hineinpassen. Online ist dieses Platzproblem schlichtweg nicht vorhanden, denn neue Automaten benötigen nur den Platz von einigen Zeilen Code. Weniger Anbindung – sicherlich gibt es auch Online-Casinos, die überwiegend Automaten von einem bestimmten Entwickler bieten. Grundsätzlich ist es aber durchaus möglich, andere Slots anzubieten. Das ist in Spielbanken und Casinos selten oft nicht gegeben. Gerade die Spielhallen mit Markentitel bieten rein die Slots an, die auch aus dem eigenen Hause stammen.

– sicherlich gibt es auch Online-Casinos, die überwiegend Automaten von einem bestimmten Entwickler bieten. Grundsätzlich ist es aber durchaus möglich, andere Slots anzubieten. Das ist in Spielbanken und Casinos selten oft nicht gegeben. Gerade die Spielhallen mit Markentitel bieten rein die Slots an, die auch aus dem eigenen Hause stammen. Optionen – Slots können auch mühelos als kostenlose Spiele freigeschaltet werden. Wer einmal »Fruit Ninja« oder »Candy Crush« gespielt hat, der hatte praktisch gesehen einen Spielautomaten auf dem Bildschirm. Häufig werden die Slots somit auch von freien Spieleseiten eingekauft oder per App angeboten.



Für den Spieler sind Slots jedoch die einfache und unkomplizierte Art des Zockens. Es muss kein aufwendiges Regelwerk gelernt werden, praktisch gilt immer, dass gleiche Symbole auf einer Linie gesammelt werden müssen.



Fazit – einfach mal probieren



Wer allgemein an Glücksspielen interessiert ist, findet im Online-Casino tatsächlich eine große Auswahl. Oft kann in den Casinos zuerst über einen Testaccount hineingeschnuppert werden. So lässt sich auch testen, ob das Angebot überhaupt zum eigenen Geschmack passt und ob am ende alles fair abläuft. Zusätzlich ist natürlich zu bedenken, es mit dem Spielen nie zu übertreiben.

