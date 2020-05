Games 06.05.2020

Super Mario 64 Windows-Portierung

Das Nintendo Super Mario 64 wurde in der Mitte der 90er exklusiv für die Nintento-Konsolen programmiert. Fans haben den Quellcode extrahiert und nun eine native Windows-Umsetzung bereitgestellt.

Statt Emulation als echtes Windows-Programm am PC: Super Mario 64 kann auf die Hardware zugreifen und bietet schnelle Grafik. Und viel mehr, denn nun können auch weitere Programmierer zugreifen, was beispielsweise auch Physics-Engines, hohe Bildraten und andere 'Spielereien' mit den alten Anwendungen erlaubt. Schon jetzt kann etwa in 4K mit 16:9 gespielt werden.







Nintendo ist nicht erfreut über diesen Sprung in fremde Betriebsystemwelten, auch Linux wurde damit bedient. Zu haben ist die Software zwar nur im 4chan-Netzwerk und bei Bittorent-Anbietern, dort aber leicht zu finden und damit breit verfügbar. Doch Nintendo geht massiv gegen die Verbreitung vor, wünscht solche Störungen der eigenen Konsolen-Welt nicht. Schließlich macht Nintendo das Geld auf der Switch und alle Anstrengungen des Unternehmens laufen auf die Verwertung dort hinaus.





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Nintendo #Windows







