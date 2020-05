Webgame 12.05.2020



Wie die Lemminge!

Es ist schon eine Zeit her, als wir mit den Lemmingen in den Abgrund gingen. In einem Game, das wirklich alle begeistern konnte - und dann in der Geschichte der Homecomputer ein wenig vergessen wurde.

Doch die Lemminge gibt es noch - oder wieder. Heute kann man das Game kostenlos online spielen, denn Browser und Computer sind leistungsfähig genug, dass die ursprünglichen Level locker auch im Internet gespielt werden können.



Lemmings - die 40 Original Level



Mit Flash-Player (der erlaubt werden muss) gibt es auch weiterführendes Material.



Lemmings Return Flash

Pipol Flash



Und es gibt eine Freeware, die man installieren muss, die dann aber als Programm am Computer alle Stückerln spielt.



Freeware Winlems





Originalversionen, neue Spielideen und gänzlich neue Umsetzungen auf der alten Spielidee sind daher zu finden. Stürzen wir uns also auf die neuen Versionen der Lemminge und versuchen wir, die Figuren ans Ziel zu bringen!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Lemminge #Game #Computer #Browser #Spiel #Retro







Auch interessant!

Retro-Games sind in

Retro-Gaming liegt bei deutschen Spielern im Trend. Jeder zweite Gamer interessiert sich für Neuauflagen ...



Internet-Arcade Archiv

Mit alten Arcade-Spielen, die man direkt im Browser spielen kann, wartet das Internet Archive auf....



HTML5-Games von Atari

Atari hat die Atari Arcade gestartet, die zunächst acht große Klassiker vom ersten Games-Welterfolg 'Pong...



Retro-Game neu: 3D Dot Game Heroes

SouthPeak Games und Atlus U.S.A. Inc. präsentieren im Mai 2010 das mit Spannung erwartete Retro-Game '3D ...



Lemmings Revolution

Das Lemming-Spiel für den PC in Super-Aktion: 3 EUR!...



Nostalgie pur: Commodore 64 + 30 Spiele

Für Computer-Freaks haben wir den wohl originellsten und gleichzeitig, vom Preis/Leistungsverhältnis gese...